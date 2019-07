Jóleső kihívás a zalaegerszegi triatlon verseny

A tavalyi Gébarti triatlon verseny sikere kellő lendületet adott a Zalatriatlon csapatának, hogy idén is a rendezés mellett tegyék le a voksukat. Jól döntöttek, mert az előző évi 170 nevező idén 294-re duzzadt.

-Minket is meglepett, hogy ekkora sikere volt az első versenynek és boldogan tapasztaltuk, hogy már az előnevezések során megdőlt a tavalyi létszám. Rengeteg munkát fektettünk munkatársaimmal- közel 40 fő -, hogy a második alkalom is maradandó élményt nyújtson a triatlonsportot kedvelőknek- tájékoztatott elégedett a verseny után Jakabfy Zoltán főszervező.

A Decathlon Zalatriatlon Sprint 2019-es versenyre férfi és női sprint és váltó kategóriában lehetet nevezni. A viadalt a profik is felfedezték és szép számmal képviseltették magukat az ország különböző régióiból. A táv 750 m úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás volt, amit 120 férfi, 64 nő és 15 váltó teljesített. A pálya egyediségét a Tó utcai emelkedő jelentette, mai sok rutinos versenyzőnek is komoly kihívást jelentett a rekkenő hőség mellett. Hogy szemléltessük mennyi időbe telik ennek a távnak a leküzdése arra a kettő egyéni győztes idejét kell megnéznünk. A férfiaknál a debreceni Hadházi Máté 01:03:26.2 mp alatt, míg a női győztes Kálovics Anikó 01:12:54.3 mp alatt teljesítette az embert próbáló távot. Ki kell emelnünk a megyéből érkező versenyzők eredményeit is, hiszen a nagykanizsai Korcsmárosné Vig Rozália sprint veterán egyéni kategóriában lett első, Déri Miklós a Zalatriatlon versenyzője szintén a veteránok között versenyzett, ahol bronzérmet szerzett. A váltó versenyben is akad egy zalaegerszegi érem, ugyanis a Zalatriatlon Időben Érkezünk (Péterffy Renáta – Korpics Attila – Lakatos Roland) csapata másodikként teljesítette a futamot. A Sprint futam után Mini futamot is rendeztek, ahol 62 fiatal próbálhatta ki a triatlonsportot a 200m úszást, 5 km kerékpározást és az 1 km-es futósból álló távon.

Az időjárás idén is kegyeibe fogadta a versenyt és remek hangulatban, sérülésmentesen sikerült zárni a szervezőknek a napot. Jakabfy Zoltán elmondta, hogy a versenyzők visszajelzése is nagy lökést ad számukra, akik úgy nyilatkoztak, hogy jóleső kihívás a zalaegerszegi pálya a maga egyedi pályavezetésével.

Eredmények:

Sprint felnőtt: 1. Hadházi Máté (Debrecen), 2. Manuel Talakovics (Fürstenfeld), 3. Johannes Sommer (Fürstenfeld). Junior: 1. Molnár Marcell (Szombathely). Ifjúsági: 1. Márkus Noel (Nagyatád), 2. Páll Sebestyén (Veszprém), 3. Tátrai Brúnó (Nagyatád). Szenior: 1. Mészáros Zoltán (Győr), 2. Dr. Pozsgay Gábor (Budapest), 3. Skafar Peter (USA). Veterán: 1. Bartos György (Érd), 2. Schranz Róbert (Szekszárd). 3. Déri Miklós (Zalaegerszeg).

Sprint női felnőtt: 1. Dr. Kiss Euridiké (Nagyatád), 2. Boros Nikolett (Székesfehérvár), 3. Christina Wilfinger (Fürstenfeld). Junior: 1. Sloan Anita (Budapest). Ifjúsági: 1. Palatkás Anna (Őriszentpéter), 2. Szabó Dóra (Szombathely). 3. Bota Kamilla (Nagyatád). Senior: 1. Kálovics Anikó (Szombathely), 2. Dr Lévay Bernadett (Budapest), 3. Monika Papst-Gindl (Fürstenfeld). Veterán: 1. Korcsmárosné Vig Rozália (Nagykanizsa), 2. Burján Ernőné (Pápa).

Váltó: 1. FAVORIT (Molnár Marcell – Komjáthy András – Sebestyén Zsolt), 2. Zalatriatlon Időben Érkezünk (Péterffy Renáta – Korpics Attila – Lakatos Roland), 3. Vasi Tri SE (Kálovics Anikó – Kelemen Tibor – Galavits Patrik)