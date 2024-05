Az eseményen Domina Erika tagintézmény-igazgató elmondta: fontosnak tartják a környezettudatosságot, a természet védelmére, szeretetére nevelik gyermekeiket, ezek beépülnek a mindennapi tevékenységekbe. A tanösvény kialakításával a gyermekek játszva tanulhatnak a madarakról, megfigyelhetik őket természetes közegükben, a kihelyezett odúkban fészkelve is.

- A nagykanizsai alapítvány támogatásával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület segítségével szereztük be a madáritatókat, fészkelőhelyeket, odúkat és a látványos információs táblákat - fogalmazott Domina Erika. - Örökös zöld óvodaként és madárbarát kertként különösen odafigyelünk a kertünkre, a fákra, a bokrokra, ahol gyakran fészkelnek madarak és sok időt töltenek ott. A gyerekek gyakran hallanak madárcsicsergést, s most a szüleikkel együtt fedezhetik fel a tanösvényen rejlő csodákat. Régi álmunk vált valóra a tanösvénnyel, ahol a madárvédelem fontosságára is felhívhatjuk a közösség figyelmét.

Hozzátette: a szemléletformálás terén nagyot léptek előre. Ráadásul mindezt a madarak és fák napján tették, mely a természet és az élővilág védelmének napja. Szeretnék mindenki figyelmét felhívni e jeles napra, hiszen a környezet védelme mindannyiunk feladata.