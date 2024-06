– Köszönöm minden érintettnek, hogy ezt a beruházást sikerült Zalaegerszegre hozni, hiszen a helyi iparűzési adó további emelkedése szempontjából nagyon jelentős – mutatott rá Balaicz Zoltán.

Fontosak a közlekedési kapcsolatok is

A polgármester úgy fogalmazott: a közlekedési kapcsolatok, autópályák, vagy gyorsforgalmi utak irányainál elsősorban a gazdasági érdekeket és a vállalati véleményeket kell figyelembe venni. A most beruházó cégek mellett a már működő Rheinmetall, az AVL, a FLEX, vagy éppen a Schnei­der Electric számára is kulcsfontosságú az M7-es autópálya minél gyorsabb és rövidebb elérése, továbbá a sármelléki nemzetközi repülőtér gyorsforgalmi úttal való közvetlen bekötése. Ez utóbbi egyben a megye egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési érdeke is, hiszen regionális logisztikai központ szerepet tölthet be az a térség, ahol egyszerre van jelen és találkozik a légi közlekedés, a vasút és az autóút. Emellett szintén fontos a Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti útkapcsolat fejlesztése, egyrészt a két város közötti korrekt kapcsolat és az együttműködés erősítése miatt, másrészt ezáltal a munkaerőhiánnyal küzdő zalaegerszegi iparvállalatok irányába könnyebb és gyorsabb lehet a dél-zalai, még szabad munkaerő mozgatása is.