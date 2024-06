Dömötör Csaba rövid sajtótájékoztatót is tartott kedden. Mint mondta: soha ennyire nem fonódott össze az önkormányzati és az uniós választások tétje, hiszen vasárnap arról kell dönteniük a magyaroknak, hogy a háború folytatása vagy a béke helyreállítása a fontosabb számukra.

- A vasárnapi döntés több szempontból is meghatározza majd a következő évtizedeket, mind Európában, mind Magyarországon - vázolta az államtitkár, aki szerint az európai kormányok többsége azon munkálkodik, miként lehetne kiszélesíteni a konfliktust, Olaszországban már törvénytervezet is készült a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről, és más uniós tagországokban is vannak hasonló törekvések. - Magyarországnak nem szabad belesodródnia a háborúba, s e tekintetben a kormány álláspontja világos. A háború eurómilliárdokat emészt fel, ami hátráltatja a versenyképességet, illetve emberáldozatokat követel, ami pedig családi tragédiákat okoz. Ha sok millióan szavazunk a béke mellett, akkor azt Brüsszelben is hallani fogják.

Dömötör Csaba az önkormányzati választásokról szólva elmondta: Nagykanizsának az az érdeke, hogy olyan polgármestere és közgyűlési többsége legyen, amely képes együttműködni a kormányzattal, hiszen ez hozhat ismét fejlődést a város számára. Balogh László és csapata azt szeretné, ha a széthúzás és az állandó veszekedés helyett egyetértésben gyarapodna a város, ez azonban csak akkor lehetséges, ha béke lesz. Ehhez kérik június 9-én, vasárnap a választók felhatalmazását.