Bolla Bendegúzt választotta az MLSZ az év felfedezettjének

Újabb három távozó van a ZTE FC labdarúgócsapatától, köztük az a Bolla Bendegúz, akit a most véget ért NB I-es szezon után az MLSZ szakmai zsűrije a 2019–2020. évi bajnokságban az év felfedezettjének választott.

A ZTE FC szerdán jelentette be, hogy a MOL Fehérvár FC-tól kölcsönvett Bolla Bendegúz és Tamás Krisztián visszatérnek klubjukhoz. Mindkettejüknek élő szerződésük van Fehérváron, de Tamást a hírek szerint a Honvéd is szívesen látná. Szerdán az is eldőlt, hogy nem marad az NB I-ben sikeresen bent maradt kék-fehéreknél Nikola Mitrovic sem. A rutinos szerb középpályás korábbi klubjához, az Újpesthez igazol. Korábban Eduvie Ikoba, Eric McWoods, Stjepan Ostrek és Kocsis Gergő távozásáról adtak hírt az egerszegiek, s eddig ketten érkeztek: Zimonyi Dávid és a montenegrói Bojan Sankovic.

Az MLSZ szezonvégi díj­átadó gálája az idén a szokott formában elmarad, ám a RangAdó Díjátadó így is van (lesz). A hét kategória győzteseire az M4 Sport stúdiójában derül fény, és szerdán az egyik ilyen díjazott éppen a ZTE FC csapatából került ki: az év felfedezettjének Bolla Bendegúzt választották. Csütörtökön és pénteken 19 órakor újabb kategóriákban hirdetnek győztest. Ismert, hogy Radó András – szintén a ZTE-ből – lett a gólkirály, és Babati Benjamin találata a Fehérvár FC ellen is versenyben volt az év gólja díjra.

– Őszintén meglepődtem, nem számítottam rá, hogy engem választanak majd meg – ezt már Bolla Bendegúz mondta el lapunk kérdésére. – Ugyanakkor nagyon örülök neki, hiszen ez volt az első NB I-es szezonom, aminek az elején még fel kellett nekem is venni az élvonal ritmusát. A bajnokság második felében már úgy érzem, taktikailag és fizikálisan is elértem az élvonal szintjét és tudtam jobban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.

– Két évet töltött kölcsönben a ZTE FC-nél. Milyen volt ez, és végleges-e a búcsú?

– Az NB II.-ben kerültem ide, bajnokok lettünk, majd jött az NB I., amit szintén sikeresen zártunk. Mit mondhatnék, nagyon jól éreztem magam itt, de a szerződésem szerint vissza kell most térnem Fehérvárra. Nagyon hálás vagyok az ittenieknek, hogy számoltak velem. A jövőben is elsősorban játszani szeretnék, a pénz nem elsődleges szempont, meglátjuk, mi lesz. Nincs kizárva, hogy akár újabb kölcsönadással továbbra is a ZTE-ben játsszak, mert erről is szó volt.