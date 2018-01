Babosék meccslabdáról kaptak ki a vegyes páros döntőjében

VEGYES PÁROS, DÖNTŐ

Babos, Bopanna (magyar, indiai, 5.)–Dabrowski, Pavic (kanadai, horvát, 8.) 6:2, 4:6, 9–11

Mint azt a Nemzeti Sport tudósítója jelenti: a vegyes páros döntőjének összesen négy résztvevője közül a mi Babos Tímeánk párosbeli világranglista-helyezése a legjobb: ő a 7., a kanadai Gabriela Dabrowski a 15., a horvát Mate Pavic a 16., az indiai Rohan Bopanna a 19.

Viszont már mindannyian Grand Slam-győztesek!

Babos, ugyebár, pénteken szerezte meg az első GS-trófeáját női párosban a francia Kristina Mladenovic oldalán, és a tavalyelőtti US Openen vegyes párosban bajnok Pavic is nyert idén Melbourne-ben: ő szombat este győzött férfi párosban az osztrák Oliver Marachhal – bár ez hosszú másodpercekig nem esett le neki, a sikeres meccslabdát követően úgy kellett figyelmeztetni, hogy másodszor is GS-t nyert…

Ami pedig Bonpannát és Dabrowskit illeti: nos, ők tavaly együtt diadalmaskodtak a Roland Garroson.

Nem mellesleg Dabrowski Babosnak is jó ismerőse, hiszen nyolc éve Melbourne-ben közösen döntőztek a junioroknál.

Ezen az Australian Openen azonban külön versenyeztek, ugyanakkor hasonlóan meggyőzően. Az 5. kiemelt Babos és Bopanna a negyeddöntőben például a címvédő Abigail Spears, Juan Sebastián Cabal amerikai, kolumbiai duó ellen jutott tovább, míg a 8. kiemelt Dabrowski és Pavic játszmaveszteség nélkül menetelt a fináléba, az elődöntőben a harmadik kiemelt Makarova, Soares orosz, brazil kettőst is kiejtve.

A finálé idejében, helyi idő szerint délután négykor 38 Celsius fokos hőség tombolt a Melbourne Parkban, ami az abszolút felhőmentes égbolt alatt a 30%-os páratartalommal 41-nek érződött, úgyhogy behúzták a Rod Laver Aréna tetejét, felkapcsolták a reflektorokat és beindították a légkondicionálót is.

Kellemesen is kezdődött: Bopanna egy ásszal indított, megadva az alaphangot az első játékhoz, amit Babosék semmire nyertek meg. Sőt, 2:1-es vezetésüknél fogadóként is 40–0-s előnybe kerültek, amiből a harmadik bréklabdát értékesítették, így a következő szervagémmel máris 4:1-re álltunk negyedórányi tenisz után.

24 percet követően pedig már az egész szett a zsákban volt, mert Babosék az 5:2-es vezetésüknél fogadóként ismét három bréklabdához jutottak, amik ugyan elfogytak, ám a vegyes párosban egyenlőnél azonnal következő döntő pontot ők ütöttek be – ahogy az jó szokásukká vált a héten –, így 6:2-vel zárult az első játszma.

A másodikban ugyancsak Bopanna szerválhatott először, viszont 1:1 után Babos szervagémjéban a magyar lány „out“-ra mondott egy labdát, challenge-elt, ami viszont bizonyította, hogy a labda beesett – ezzel lett 0–30, majd egy káprázatos Pavic-ritörnnel már 0–40… De utána Babos gyönyörűen összeszedte magát, nyilván Bopanna segítségével, ám egyenlőre alakult az állás, a rögtön döntő pontot pedig Babos egy ásszal szerezte meg.

3:3 után viszont az ő adogatását vették el Pavicék, akik 6:4-gyel egyenlítettek is, főleg a fantasztikusan adogató horvátnak köszönhetően.

Jöhetett a döntő játékrész, a tíz pontig tartó szuper tie-break.

Abban gyorsan elhúzott 3–0-ra az ellenfél, de Babos adogatójátékában sikerült visszajönni 2–3-ra. Onnantól ismét „nyílt az olló“, egészen 3–6-ig – ám sem Babos, sem Bopanna nem volt hajlandó feladni a küzdelmet, és 5–6-nál feljöttek mínusz egyre. Sőt, Babos két adogatása nyomán 7–6-tal már ők vezettek.

Dabrowski két szervajátéka után viszont a rivális, úgyhogy Bopanna nagy teherrel a vállán állhatott az alapvonalra, ahonnan gyönyörűen játszott, így 9–8-nál megint visszakerült a vezetés Babosékhoz, akik meccslabdához jutottak – amit Pavic ásszal hárított…

Sőt, ütött még egyet, úgyhogy ezután már Babos adogathatott a meccsben maradásért, és mivel Dabrowski nyerőt ritörnözött belőle, nemcsak a szuper tie-breaket és a szettet, hanem a vegyes páros döntőjét is megnyerte maguknak!

Babos így üzent tegnap a Facebookján rajongóinak:

Borítókép: Twitter