A kormányfő szerint ha Soros György nem támadja meg Magyarországot, soha nem kerülünk a címoldalakra. Megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak és megvédtük a hazánkat – húzta alá a kormányfő. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a szellemi-ideológiai csatákat is vállalni kell, ha meg akarjuk védeni hazánkat, mert ez a harctér is fontos terepe a liberálisoknak. Leszögezte: nem vágytunk világhírnévre, mégis azok lettünk, miután ellent mondtunk a liberálisoknak. – Védekezünk, mert a globalista elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. Most mindannyian támadás alatt állnuk – hangsúlyozta. Mint mondta, a nemzet a nyugat nagy találmánya, azonban ha a nemzetek elpárolognak, akkor elvész a szabad élet lehetősége és a nyugat elbukik.

Haza nélküli emberek sohasem lehetnek szabadok

– húzta alá.

A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (Conservative Political Action Conference – CPAC) a legnagyobb és legbefolyásosabb jobboldali rendezvény a világon. A CPAC 1974-ben indult útjára és mára olyan konferenciává nőtte ki magát, melyet joggal érezhet magáénak több száz konzervatív szervezet, több ezer aktivista, a világ számos vezetője és több millió néző egyaránt. A CPAC eredetileg a ’70-es évek óta az amerikai jobboldal éves nagygyűlése, az első európai fórumot tavaly szervezte meg az Alapjogokért Központ a magyar fővárosban. Az akkor az „Isten, haza, család” értékvilágára összpontosító, több mint 1500 embert – köztük közel 200 külföldi döntéshozót, újságírót, influenszert – megmozgató rendezvény óriási érdeklődést váltott ki.

