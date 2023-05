Itt a közös elvi és gyakorlati alapok, ahogy mondtam, megvannak. De valóban, más téren van egy megoldandó házi feladata a nemzetközi jobboldalnak: úgy kell artikulálnunk az esetlegesen különböző geopolitikai érdekeinket, hogy nem szabad elfelednünk, sokkal több az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt. Ha nem így cselekszünk, csak szívességet teszünk a baloldalnak, amely most sok esetben kávét szürcsölgetve, elégedett mosollyal a szája sarkában nézi például, hogy pár lengyel jobboldali barátunk – akik, vallom, ma is a barátaink – elhiszi azt a sok marhaságot, amit a The New York Times ír rólunk