Megdöbbentő nyelvújítással állt elő az egyik legismertebb francia lexikon, a Robert, online értelmező szótárába ugyanis október végén bevezetett egy merőben új, eddig még soha nem használt személyes névmást. A hímnemű “il” és a nőnemű “elle” egyes szám harmadik személyű névmás mellett ezentúl a Robert szótárában szerepel a két szó összeolvadásából létrehozott “iel” semleges személyes névmás is, mindezt a befogadás jegyében – írja a V4NA Hírügynökség.

A történtekről beszámoló BFMTV hírportál értesülései szerint a szóban forgó “iel” névmásnak más formája is létezik, megtalálható „yel” vagy „ielle” írásmódban is és többes száma is van, ebben az esetben „iels”-ként kell leírni. A BFMTV kitér arra, hogy a szóban forgó névmást gyakran olyan emberek használják, akik gendersemlegesnek tartják magukat, vagyis nem tekintik magukat sem férfinak, sem nőnek.

A Le Robert cég igazgatója, Charles Bimbenet közleményt adott ki az online szótárban történt változtatással kapcsolatban.

A cégvezető elismerte, hogy a szóban forgó semleges személyes névmás használata egyelőre elég ritka, ugyanakkor hozzátette, hogy a cég munkatársai azt tapasztalták, „hogy mostanában egyre gyakrabban találkoznak a kifejezéssel”.

Charles Bimbenet kiemelte, hogy az „iel” szónak önmagában nincs jelentése, ezért fontosnak tartották a szó jelentésének pontosítását azok számára, akik találkoznak vele, akár használni kívánják, akár nem. Hozzátette, hogy a Le Robert küldetése az, hogy figyelemmel kísérje a francia nyelv fejlődését és arról beszámoljon.

A történtekkel kapcsolatban elmondta a véleményét egy neves francia nyelvész, Bernard Cerouiglini is, aki a másik nagy francia lexikon, a Larousse tudományos tanácsadója. A szakértő teljes egészében ellenzi az új személyes névmás bevezetését. Véleménye szerint az „iel” névmásnak csak aktivista szövegekben van helye, szótárban és lexikonban nem. A nyelvész úgy véli, hogy az új kifejezés használatával semlegesítik a nyelvet, mivel a semleges személyes névmás elfogadásához hozzátartozik a francia nyelv és nyelvtan gyökeres megváltoztatása. Hozzátette, lehet tisztelni egymás érzéseit és azt a jogot, hogy tetszés szerint fejezzük ki magunkat, de nem lehet módosítani egy 2000 éves nyelvrendszert.

François Jolivet kormánypárti politikus szintén nem hagyta szó nélkül a kezdeményezést. A politikus sajnálatosnak nevezte az esetet, mivel szerinte a fent említett szavak kitalálói a woke ideológia aktivistái, amely egy olyan ügy, amelynek semmi köze a franciákhoz.

A politikus levélben fordult a Francia Akadémia (Académie Française) nevű tudományos társasághoz, hogy kikérje a szervezet álláspontját a kérdésben.