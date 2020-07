Népszerű tábor és edzések Nagykanizsán

A Honvéd Kaszinó SZKES tánc­csoportja nem működött a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején. Annak elmúltával aztán vidám gyermektábort szerveztek, augusztusban pedig már az őszi szezonra készülnek.

A csoport vezetője, Szécsényi­né Kápolnás Edina március közepe óta interneten szervezte az edzéseket. Tanítványait a nehéz időszak alatt önmérsékletre kérte, s arra, hogy lehetőleg maradjanak otthon. Mint elmondta: szerencsére az intelmeket mindenki betartotta, ezért a Honvéd Kaszinó június közepi nyitása után úgy döntött, hogy megrendezi a gyerekek népszerű tábori foglalkozását.

– A fiatalok egyébként is szeretik egymás társaságát, most pedig, hogy hónapokra elzárták őket egymástól, még intenzívebben igényelték a közös programokat – folytatta. – A délelőttök jellemzően közös tánccal teltek, később egyéb szórakoztató játékok várták a résztvevőket. Előfordult, hogy a városhoz közeli Förhénc-hegy szőlőtőkéi között kirándultunk, bográcsban ebédet főztünk, sőt még medencepartit is tartottunk. A táncos órák mellé olykor becsempésztünk tornagyakorlatokat is, s ez szintén új élményeket nyújtott a legkisebbek számára.

Szécsényiné Kápolnás Edina hozzátette: az előző években megszokott, augusztus utolsó hetében tartandó edzőtábort, vendég koreográfussal, az idén más formában tartják. Mivel a Magyar Látványtánc Szövetség összes tavaszi fordulója elmaradt, így az új koreográfiák „megmaradtak”. Ezért nem változtattak, a tavaly összeállított csoportok az elkészült gyakorlataikkal augusztus végén a várhatóan ősszel induló versenyszezonra készülnek.