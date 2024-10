Az Egerszegről érkezett szurkolók kezdésként Waltner Róbert nevét skandálták, ami nagy tetszést aratott a hazai nézők körében, szóval ilyen hangulatban kezdődött a találkozó. A ZTE FC azonnal magához ragadta a kezdeményezést, ami szögleteket jelentett, és az első negyed óra végén egy nagy helyzetet is, amikor a labda alig ment mellé egy újabb szögletrúgás után. Gyakorlatilag a Szentlőrinc térfelén zajlott a játék, a hazaiak egy-egy kontra erejéig jutottak előrébb, a ZTE FC pedig kényszerű cserét hajtott végre, hiszen Nyíri megsérült, így Szendrei érkezett a helyére. Aztán, hogy ne unatkozzunk, a 30. percben eljutott a kapuig a hazai csapat is, és egyből büntetőhöz jutott. Ipalibo és Helesh csapott össze a büntetőterületen belül, a játékvezető pedig határozottan jelezte: 11-es. A labdát Yaroslav Helesh laposan lőtte a bal alsó sarokba, 1-0. A 35. percben hasonló szituációnál Dénes Csanád kapott sárga lapot műesésért. "VAR-tagadók" ilyenkor követelnék a videóbíró szélesebb körben való felhasználását... Az eredmény a ZTE-re nézve nem tűnt túl biztatónak, hiszen amúgy is hadilábon áll a góllövéssel, márpedig innentől már gólok kellettek a továbbjutáshoz.

Márton Gábor kivárt még a cserékkel, ami érthető volt, hiszen egy lehetőséget már kihasznált az első félidőben. Ment előre a ZTE FC, de eredménytelenül, így aztán Márton Gábor hármas cserét hajtott végre. Spoljaricnak volt egy jó lövése, de a kapus védett, aztán jött az ötödik zalai csere is, hiszen a gól csak nem érkezett. Hiába érkeztek a labdák a Szentlőrinc tizenhatosán belülre, nem volt kaput eltaláló zalai lövés, de még próbálkozás is alig. A ZTE nagy mezőnyfölényben futballozott egészen a 72. percig. Ekkor Mim kapott labdát és 17 méterről kilőtte a bal felső sarkot, 1-1. Lőni kell, ennyi az egész. Az egerszegiek immár a győztes gólért hajtottak, hiszen a Szentlőrinc szinte nem is vezetett támadást. A ZTE cseréi egyértelmű változást hoztak a játékba, de még egy gól kellett a sikerhez. Jött a 84. perc, amikor egy felugrásnál a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a hazai játékos kézzel ért a labdához. A büntetőt Criozet laposan lőtte a jobb sarokba úgy, hogy Héninger még beleért a labdába, 1-2.