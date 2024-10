A MOL Magyar Kupa legjobb 32 együttese mezőnyében csütörtökön estére már csak egy találkozó maradt hátra, a Budapest Honvéd-Paks összecsapás, amely előtt az M4 Sport stúdiójában megtartották a nyolcaddöntő sorsolását.

Márton Gábor

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC csapata a legjobb nyolc közé jutásért Az NB II-as Karcag csapatával találkozik, amely az NB I.-es Kecskemétet búcsúztatta szerdán. A nyolcaddöntő hivatalos játéknapja 2025. február 26.

A sorsolás után sikerült beszélnünk Márton Gáborral, a ZTE FC vezetőedzőjével, aki így értékelte a soroslás eredményét:

- Megint hosszú utazás vár ránk... Bármi előfordulhat, több aspektusból is lehet értékelni ezt. Amikor találkozunk, akkor már zajlik a tavaszi szezon az élvonalban, míg az NB III.-ban még nem. Azonban a kupa az mindig kupa. Láthattuk, hogy több csapat is megszenvedett a továbbjutásért a legutóbbi körben az alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben, még a Ferencváros is. NB I.-es csapatként nem lehet más cél, mint a továbbjutás.

A MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjének párosítása:

Gyirmót FC Győr (NB II)-Fehérvár FC

Nyíregyháza Spartacus FC-Puskás Akadémia FC

Dorogi FC (NB III)-Újpest FC

Iváncsa KSE (NB III)-MTK Budapest

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)-Budapest Honvéd FC (NB II)/Paksi FC

FC Sopron (NB III)-Kisvárda Master Good (NB II)

ETO FC Győr-Ferencvárosi TC

Karcagi SE (NB III)-Zalaegerszegi TE FC