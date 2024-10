Mint már megírtuk, a baranyai együttes kispadján egy ZTE-legenda, Waltner Róbert ül, aki egy nappal ezelőtt már nyilatkozott a közelgő mérkőzésről. Zalai oldalon sem adnak fel semmit, és Márton Gábor együttese egyértelműen a továbbjutásért utazik Szentlőrincre. A csapat játékosa, Mim Gergely félig hazatér Baranyába, hiszen pécsi születésű, aki Villányban nőtt fel. Azt mondta, tudja, milyen a másik oldalon állni...

Csonka András (kékben) a ZTE játékosa is készülhet a szerdai találkozóra

Fotó: Pezzetta Umberto



– Tovább szeretnénk jutni, hiszen a negatív szériát egy pozitív élménnyel kellene megtörnünk - jellemezte pillanatnyi helyzetüket Mim Gergely, a ZTE FC játékosa. – A kupameccs egy jó lehetőség a csapatnak is arra, hogy kijöjjünk ebből a rossz sorozatból. Egy győzelem sokat jelenete, de maximális odafigyelés kell ehhez. Az ellenfél edzője, Waltner Róbert egészen biztosan győzelemre készíti fel a csapatát és egy alacsonyabb osztályban szereplő együttes tagjainak mindig pluszt ad, amikor a kupában NB I.-es csapattal találkozik. Én is tudom milyen ez, hiszen voltam a másik oldalon is. Amikor Csákvárban futballoztam két egymást követő évben is játszottunk a Pakssal. Mondjuk, egyszer sem tudtuk kiejteni őket...

A MOL Magyar Kupa szerdai programja:

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)-ETO FC Győr 12.30

BVSC-Zugló (NB II) - Újpest FC, III. ker. TVE Sporttelep 12.30

Gödöllői SK (vármegyei I.)-Dorogi FC (NB III), Sándor Károly Akadémia, Salgótarjáni út 12.30

Tarpa SC (vármegyei I.)-Iváncsa KSE (NB III) 12.30

Karcagi SE (NB III)-Kecskeméti TE 12.30

Balatonalmádi SE (vármegyei I.)-Kisvárda Master Good (NB II) 12.30

Szentlőrinc (NB II)-Zalaegerszegi TE FC 12.30

FC Ajka (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 17.00

Opus Tigáz Tatabánya (NB II)-Puskás Akadémia FC 18.00

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) - MTK Budapest 18.00

FC Sopron (NB III)-Soroksár SC (NB II) 18.30

Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 20.00