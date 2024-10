Egis Körmend - Zalakerámia ZTE KK 91-78 (22-28, 26-14, 22-17, 21-19)

Körmend, 2100 néző. Jv.: Goda, Minár, Major.

Körmend: Williams 23/3, Kountz 22/6, Kiss B. 4/3, Durázi 15/3, Vuckovic 8. Csere: Gáspár M., Ferencz Cs. 16/12, Pipiras 3, Doktor, Schmera, Bartik, Kiss M. Vezetőedző: Forray Gábor.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 22/12, Takács Martin 1, Keller I. 6/3, Bigelow 13/6, Tóth Á. 12/3 Csere: Le Day 13, Brown 5/3, Takács Milán 3/3, Sitku 3/3, Csizmadia. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Tóth Ádám, a ZTE KK csapatkapitánya tartja meg a labdát a szerda esti találkozón a körmendi Vuckovic mellett

Fotó: Szendi Péter

Négy-kettő, illetve kettő-négy volt a játéknap előtt a két csapat győzelmi/vereség mutatója, és a ZTE KK együttese állt ebből a szempontból jobban. Igen ám, csakhogy következett egy olyan összecsapás, ami mindig jóval nagyobb figyelmet kap a megszokottnál, és így volt ez szerda este is. A hazai férfi kosárlabda nyugati derbije most is felfokozott hangulatban zajlott, elég csak annyit írni: tele volt a csarnok. És tele volt a vendégszektor is, ám mindez megszokott ezeken a derbiken. A zalai tábor legnagyobb örömére "sültek" az egerszegi dobások (7-13), de összességében együtt haladt a két csapat. A ZTE KK kemény védekezése most is jellemző volt a játékára, harcos, kemény csata zajlott a pályán, de kezdett ellépni az egerszegi csapat (16-24). A rangadó viszont rangadó, és kezdett izzani a csarnok. Mindkét oldal vitatott játékvezetői ítéleteket, vezetett a ZTE KK (28-31), de Kountz triplája után változott a helyzet (34-32). Egerszegi oldalon Garrett vitte a prímet 16 szerzett pontjával, ami egy teljes meccsen is már jó teljesítményt takarna, de ekkor még csak a 15. percben jártunk. Viszont kezdett magára találni a vasi csapat, miközben kimaradtak a zalai próbálkozások (43-36). Kezdett kiesni a ritmusból a ZTE KK, de azért nem szakadt le annyira, hogy a második félidőre ne maradjon még esélye (48-42).

A második félidőt rosszul kezdte a ZTE KK, és 12 pontos hátrányba került. Nem sokkal később 60-44-re alakult az állás, ami azért kezdett már soknak tűnni, főleg a körmendi katlanban. Innen visszakapaszkodni már komoly kihívást jelent. Nem javított a ZTE KK helyzetén a Keller Iván ellen megítélt sportszerűtlen hiba sem, és ekkor már kezdett elúszni a zalaiak szempontjából a rangadó. Főleg úgy, hogy kapkodott, erőlködött az egerszegi csapat (63-47). Nem sok ZTE-pont született, ez pedig nem túl jó kilátásokat tartogatott. Itt azért már látszott, hogy nagy fordulatnak kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy a kék-fehérek visszajöjjenek a meccsbe. Már nem is tudtak, ez a mérkőzés a szünet után úszott el végleg a ZTE KK számára.

Ennél a teljesítménynél többet vártak az egerszegi drukkerek, főleg egy ilyen rangadón...