Kása Ádám, Páka polgármester annak kapcsán, hogy megújult a ravatalozó elmondta, hogy az elmúlt évtizedek során erősen leromlott állapotú épület korszerűsítése időszerű volt. A felújítást a Magyar Falu Programban elnyert több mint 7,5 millió forint támogatásból valósították meg, ezt az összeget az önkormányzat saját forrásból kiegészítette.

Németh Csaba plébános áldotta meg a megújult ravatalozót Dömeföldén

Fotó: A szerző

Megújult a ravatalozó és méltó körülményeket biztosít

Hozzátette, hogy a felújítás során arra törekedtek, hogy a ravatalozó méltó környezetet biztosítson az elhunytak és családtagjaik számára.

Részt vett az átadáson Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Cseresnyés Péter méltatta a beruházást, mely egyben tisztelgés eleink iránt. Mint mondta: örömteli, hogy a temető fejlesztése az első feladatok közé tartozik a településeken, így Pákán is. Ezért is tartotta fontosnak a kormány azt, hogy a faluprogram keretében ilyen lehetőségeket adjon s a kistelepülések forrást kapjanak e célokhoz.

Megújult a ravatalozó Dömeföldén - Cseresnyés Péter méltatta a beruházást

Fotó: A szerző

A felújított ravatalozót Németh Csaba plébános áldotta meg.