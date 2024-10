Gyenesdiáson másfél éve üzemel a Soós Gyöngyi által alapított Sószoba, amely egyre népszerűbb az egészségtudatos családok körében. A sószoba működését és hatásait a tulajdonos évtizedes tapasztalatokra alapozta, és gyerekei asztmájának kezelésében is sikerrel alkalmazta. Azóta a sószoba számos család számára vált a megelőzés és a gyógyulás természetes eszközévé.

A sószoba nem csodaszer, viszont hosszútávon kiválóan támogatja a természetes gyógyulási folyamatokat és a tünetek enyhítését

Fotó: Mészáros Annarózsa

A sószoba jótékony hatásai

A sószobában létrejövő levegő, tele finom sószemcsékkel, kiválóan alkalmas légúti betegségek kezelésére. Az apró sómolekulák antibakteriális, vírusölő, gyulladáscsökkentő és nyákoldó tulajdonságokkal rendelkeznek, így

asztma,

allergia,

köhögés,

nátha,

és egyéb légúti panaszok enyhítésére is használható. Soós Gyöngyi hangsúlyozta: - Már az első kezelés után sokan jobban alszanak, könnyebben lélegeznek. Hosszú távon viszont heti vagy kétheti rendszeresség szükséges a tartós hatás érdekében.

Hogyan zajlik a kezelés?

A sószobában töltött első öt perc után az apró sókristályok leülepednek a levegőben, így könnyebben belélegezhetővé válnak. Az ajánlott idő 30–60 perc, amely alatt a levegő folyamatosan sóval dúsított marad. A tulajdonos szerint a rendszeresség a kulcs: - Egy két alkalom nem elég, fél éven át tartó rendszeres kezelés szükséges, hogy az ember igazán megérezze a hosszú távú előnyeit.

Himalájai és parajdi sótömbök vannak a falakon, de a beporlasztáson van a hangsúly

Fotó: Mészáros Annarózsa

Milyen gyakran érdemes látogatni?

Az egészségmegőrzés céljából elegendő hetente vagy kéthetente ellátogatni a sószobába, azonban légúti betegségek fellépésekor heti két-három alkalom is ajánlott lehet. Az egyik legnagyobb előnye, hogy mellékhatások nélkül segít az immunrendszer megerősítésében és a légúti problémák enyhítésében.

Gyerekbarát kialakítás

A sószoba gyerekek számára is ideális hely, hiszen kifejezetten családbarát környezetet alakítottak ki. A homokozó sóval van feltöltve, így a játék közben a gyerekek természetesen lélegzik be a sót, amely a gyulladt légutak tisztításában is segít. - A gyerekek játszhatnak, közben mozognak és szinte észrevétlenül részesülnek a kezelés jótékony hatásaiból - emelte ki Soós Gyöngyi. A szobában kényelmesen elfér két család is, ami lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek együtt játszhassanak, miközben a szülők nyugodtan pihenhetnek.