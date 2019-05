Negyven éve alakult a Göcsej Alkoholmentes Klub

Pénteken a város dísztermében tartotta emlékülését a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Göcsej Alkoholmentes Klub. A rendezvényre meghívták a társszervezeteket és azokat, akik segítették a önsegélyző szervezet megalakulását, támogatták a munkáját.

A múlt század közepétől az alkoholizmus terjedése Magyarországon is súlyos társadalmi problémaként jelentkezett. Az 1950-es évek végén országos és helyi rendeletekkel szorgalmazták az orvosi ellátás mellett az önsegélyezési programok elindítását és az önsegítő klubok megszervezését. Igazi segítséget azonban a gyógyult betegek példája, hitelessége nyújtott. Zalaegerszegen a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete segítségével, a megyei kórház pszichiátriai osztálya szakmai támogatásával, Fekécs Imre aktív munkájának köszönhetően szerveződött meg az országban elsők között az önsegélyező csoport, és 1979-ben megalakult a Göcsej Alkoholmentes Klub.

– Városunk önkormányzata azóta is támogatja a klub tevékenységét. A Kert utcában biztosítjuk számukra a szükséges infrastruktúrát, folyamatosan hozzájárulunk anyagilag is a szakmai munka hatékonyságához, segítünk a szervezésben, a koordinációban, és rendezvényeik alkalmával térítésmentesen biztosítjuk a helyszíneket. Az önkormányzatunk támogatására a jövőben is számíthatnak – mondta köszöntő beszédében Tolvaj Márta alpolgármester, és a jubileum alkalmával munkájuk elismeréseként kitüntető emléklapot adott át Rettegi Györgynek, a klub elnökének.

Rettegi György felelevenítette a szervezet múltját, jelenbéli törekvéseit. Céljuk, hogy közösséget teremtsenek a gyógyulni vágyó szenvedélybetegeknek, részt vegyenek Zalaegerszeg életében és így a várossal karöltve megkönnyítsék a visszailleszkedést a társadalomba. Országos és nemzetközi kapcsolatokkal büszkélkedhetnek, az ünnepi rendezvényen részt vettek holland barátaik.

Dr. Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének igazgatója megemlékezésében rámutatott többek között az alkoholizmus és a hajléktalanság összefüggéseire – az alkoholbeteg, ha nem érez motivációt, ha nem kap támogatást, elveszítheti a családját, az értékeit, és könnyen az utcára kerülhet. A vöröskeresztes szakember véleménye szerint gond, hogy az iskolákból hiányzik az alkohol káros hatásait bemutató felvilágosító tevékenység.