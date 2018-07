Kisinasok tábora Lentiben

A játék és a közösségi programok mellett a fa-, építőipari és vendéglátási ismeretekről is tájékozódhatnak a kisinas táborba jelentkezett általános iskolás diákok.

Zalaegerszeg és Nagykanizsa után e héten Lentiben rendezi meg egyhetes Kisinas Táborát a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A hétfői tábornyitás után tegnap Novára látogattak el a tanulók, ahol a helyi bútorgyárban, majd a Csicsergő Szabadidőközpontban tettek látogatást és ismerkedtek a vendéglátás és a marketing fortélyaival.

Jakabné Somogyi Éva, a tábor vezetője elmondta: a projekt keretében a lenti és a környékbeli iskolákból, valamint több muravidéki intézményből érkeztek gyerekek, összesen 22 fiatal.

– A résztvevők 80 százalékban szakmai ismeretekkel találkoznak, emellett szabadidős programokat is szervezünk, melyeket módszertanilag úgy állítottunk össze, hogy segítsenek például a hobbiválasztásban, ilyen a virágkötészet, a kosárfonás – hangsúlyozta a táborvezető. – Az első napon önismereti közösségfejlesztő játékok során feltérképeztük a gyerekek egyéni képességeit, erősségeiket, ezek alapján a képességfán kell majd elhelyezniük azt a foglalkozást, amit szívesen vállalnának.

A tábor szakmai programjába, a gyakorlati bemutatókba a Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola kapcsolódott be. Az intézmény igazgatója, Tótiván Endre a hét további programjairól tájékoztatott.

– A diákok részt vesznek az építőipari, faipari tevékenységekben – mondta. – A szociális ágazaton belül megismerkednek a betegápolással, hallanak marketing tájékoztatót és élelmiszer-felismerés is lesz. Emellett további fa- és fémipari cégekhez is ellátogatnak a környéken, illetve kisvasutas utazást is szervezünk számukra.