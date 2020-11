Zalalövői vasúti baleset: kiderültek a részletek

Vonat gázolt halálra egy 53 éves helyi férfit kedd este a Zalaegerszeg-Bajánsenye vonalon. A baleset a nyílt pályaszakaszon, a zalalövői szabadidőpark mellett történt.

Az áldozat a városban élők szerint gyakran közlekedett azon a gyalogösvényen, ami a Kossuth utcától a síneken át vezetett a Zala menti rétekre. A férfi itt szokta legeltetni kecskéit, s vélhetően ezt tette a végzetes napon is, hiszen a vonat három kecskét is elgázolt.

Szűkszavú közlemények

A kedden kiadott hivatalos közlemények szűkszavúak, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a baleset ténye mellett azt közölte, hogy a műszaki mentést a körmendi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók végezték, a Mávinform tájékoztatója pedig arról szólt, hogy a helyszínelés idején vonatpótló buszok közlekedtek a szakaszon.

A helyszínelés és az azt követő műszaki mentés éjszakába nyúlt, a vasúti forgalom csak fél 11 tájban indulhatott újra az érintett szakaszon. A vizsgálat időtartama alatt a baleset helyszínén egyetlen mozdony tartózkodott, ám az egyáltalán nem biztos, hogy az ütötte el a férfit. Információink szerint a mozdonyvezető ugyanis állatgázolást észlelt, majd miután azt jelentette, a sínek között heverő holttestet csak akkor fedezték fel, amikor a zalalövői vasútállomásról visszamentek az adott pontot megvizsgálni.

Ezen információk birtokában pedig az is feltételezhető, hogy a szerencsétlenül járt férfit egy korábban arra közlekedő vonat üthette el, a magukra maradt állatok ezért is tartózkodhattak a sínek közvetlen szomszédságában.

A helyiek jól ismerték az áldozatot

Hogy valójában mi történhetett, azt a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A kisváros lakói egyébként jól ismerték a szerencsétlenül járt férfit, lapunknak többen is elmondták, hogy szerény körülmények közt élt, ezért is tartott kecskéket, amiket rendszerint a Zala-réten legeltetett. Volt, aki azt is tudni vélte, hogy a végzetes napon 17 óra tájban hajtotta ki őket. Általában egy-két órát szoktak maradni, ez is azt a teóriát erősíti, hogy már a villanymozdony érkezése előtt hazafelé indulhattak.

Az esetről a Tények is beszámolt, nekik a férfi közeli rokona nyilatkozott. Azt mondta, lehet, hogy a férfi elesett a kavicsokon, amikor át akart menni a síneken. A riportot itt tudja megtekinteni.

