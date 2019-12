A Mikulás is megjelent Kerkateskándon és Pákán

Zenés műsorral színesített adventi kézműves-kirakodóvásárt tartottak az elmúlt hétvégén két településen is.

Kerkateskándon több éve hagyomány az adventi vásár a kultúrházban. Az érdeklődők helyi termelők, kézművesek portékáit vásárolhatták meg, illetve megtekinthették Zentai Ferenc festő alkotásait is. Idén bővült a program, borkóstolóra is lehetőség nyílt, délután pedig Fölnagy Csaba énekmondó dalaival tette meghitté a közösségi programot.

Pákán több környékbeli kézműves színesítette a kínálatot, mellettük a helyi óvoda és az Öveges általános iskola is bekapcsolódott a vásári forgatagba. Az iskolások a maguk, valamint a szülők és pedagógusok által készített dísztárgyakat kínálták. A bevétel az intézményeket gyarapítja. A Vöröskereszt helyi alapszervezetének tagjai süteményeket árusítottak, a befolyt összeggel pedig a jövő évi közösségi programok lebonyolítását támogatják. A vásárban a Mikulás is megjelent, a sportházban Figura Ede előadó zenés műsorral lépett fel, majd kézműves-foglalkozások és mézeskalács-díszítés is szerepelt a programban.