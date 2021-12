Piros és szürke: egy újabb trendi otthon Zalaegerszegről!

Papíron lakás, de az alapterülete és tulajdonságai miatt szinte családi házzal is felér a most következő, eladó ingatlan. Mi a piros-szürke színpár miatt kattintottunk, amely kombináció jó ideje jelen van a hazai lakberendezés terén. Aztán hosszabban is elidőztünk a 60 milliós ajánlatnál...

zaol.hu zaol.hu

“Családi ház adottságaival rendelkező, 150 m2-es egyszintes, prémium minőségű lakás eladó a belvárosban, liftes társasházban. Fotó: ingatlanbazar.hu

Helyiségek:

- tágas előszoba

- 33 m2-es nappali

- konyha étkezővel

- 3 hálószoba

- dolgozósarok

- gardrób

- fürdőszoba sarokkáddal, zuhanyzó, dupla mosdóval + WC

- zuhanyzó+WC

- mosókonyha+gardrób

- 2 db beépített erkély

- 15 m2-es L-alakú erkély [...]” Fotó: ingatlanbazar.hu Fotó: ingatlanbazar.hu Fotó: ingatlanbazar.hu Fotó: ingatlanbazar.hu

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Frissen Zalából A dosszié további cikkei

Frissen Zalából A dosszié további cikkei