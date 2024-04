A megmérettetésre 16 tánccsoport nevezett főként a Dunántúl településeiről, színpadra lépett 420 táncos 154 koreográfiával. A rendezvény megnyitóján Horváth László, a város polgármestere és Deák Szilvia főszervező köszöntötte a nézőtéren helyet foglaló versenyzőket, kísérőket, nézőket, illetve a szakértő zsűri tagjait.

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport tagjai a versenyen, (balról jobbra) Sabján Botond, Cseresnyés Jázmin, Pusztai Eszter, Deák Fanni, Tarai Emma

Fotó: Korosa Titanilla

A táncversenyen Lenti városát a Step Up Fitness és a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport képviselte. Előbbi csapat tagjai két harmadik helyezést szereztek, illetve egyik táncukkal oklevélben részesültek, az ír szteppesek pedig 2 első helyezést, 1 kiemelt arany minősítést, 1 második és 1 negyedik helyezést értek el. A X. Lenti Táncverseny Bajnoka címet ez évben is a Veszprémből érkezett Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió kapta, amely bezsebelt 7 különdíjat is. A zsűri több táncost, illetve tánccsoportot is különdíjban részesített, a helyi tánccsoportok közül különdíjban a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport részesült, illetve annak táncosa, Sabján Botond megkapta a verseny reménysége különdíjat. A zalai nevezők közül koreográfusi különdíjat kapott a Zalaegerszegről érkezett Royal Dance Studio és Sportegyesület a Game of spiders című koreográfiáért, a verseny reménysége különdíjat a Keszthelyről érkezett Goldmark Károly Művelődési Központ táncosa, Borsos Blanka, mosolydíjat pedig a Zalaegerszegről érkezett Körtánc AMI táncosa, Varga Rebeka kapott.

A nap folyamán az első eredményhirdetés előtt össztáncra hívták a táncosokat a művelődési ház elé, amihez a hűvös időjárás ellenére közel százan csatlakoztak. A koreográfiát Deák Fanni, a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport vezetője mutatta be, s idén is óriási sikert aratott.