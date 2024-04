ELTE Fortis – Kanizsai Vadmacskák SE 54-55 (10-19, 15-7, 18-10, 11-19)

Budapest, 50 néző. Jv.: Gyurka, Darai.

Vadmacskák: Németh L. 8, Rezsek 20/3, Kiss Szabó 11, Szilágyi L. 12, Kékesi 2. Csere: Bagonyi 2, Simon E., Simon-Riechel. Edző: Gábor Erzsébet.

A Vadmacskák SE a Zöld csoport harmadik helyezettjével, tehát a jól ismert ELTE Fortis csapatával mérkőzhet az első körben. A nyolcadik helyen zárt kanizsaiak lemérhették azt is, hogy fejlődésben hol tartanak, akik egyébként az első 18 forduló végére jelentősen előre léptek. A kanizsaiak folytatták a tendenciát, a rájátszásuk első meccsén jól kezdtek, viszont a házigazdák a második és a harmadik negyedet ugyanúgy biztosan behúzta. A végjátékra összekapta magát a KVSE és lelkes, taktikus játékával sikerült is megszereznie a győzelmet, mely pszichésen is sokat jelenthet a folytatásra, hiszen e meccs visszavágóját április 14-én rendezhetik Nagykanizsán.

Jók: az egész kanizsai csapat.