Kaposváron az ország legjobb 12 futsalos középiskolás csapata, 120 fiú harcolt az érmekért a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Somogy Megyei Diáksport Szövetség által szervezett eseményen. Pest vármegye két csapattal is képviselte magát a legjobbak között, valamint az elmúlt tanévi országos döntő első és a második helyezett csapata idén is a döntős volt.

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium pedig ebben a mezőnyben hatalmas sikert ért el az V-VI. korcsoportos fiú futsal országos diákolimpiai döntőn. Az ország 445 intézménye nevezett ebben a kategóriában, ami közel 4500 diák részvételét jelenti az előcsatározásoktól kezdve. A Kölcsey megnyerte a városi, a vármegyei, majd az országos elődöntőt is, ezzel vívta ki a jogot, hogy Kaposvárra utazzon az országos döntőre. A háromnapos rendezvény mind a szervezésben, mind a játékban magas színvonalat hozott. A kaposvári szervezők remek programokkal tették színessé az eseményt, és tökéletes körülményeket biztosítottak a 12 csapat számára. A Kölcsey-gimnázium csapatát egytől egyig ZTE FC játékosok alkották, akik egyben az egerszegi gimnázium tanulói is. Egyesületi szinten Koller Zoltán és Fujsz Ferenc edzéseit látogatják délutánonként, délelőtt pedig a Kölcseyben készülnek az érettségire és a továbbtanulásra.

A szervezők négy hármas csoportot alakítottak ki a sorsolást követően, a zalai gyerekek Veszprém és Baranya vármegye játékosaival mérkőztek meg. Egy, a pápaiak elleni döntetlen (2-2) és egy győzelem a Pécs ellen (2-1) a csoportelsőséget jelentette számukra, ezután pedig a szegedi középiskola következett, ahol egy nagyon magas színvonalú mérkőzésen a 2-2-es végeredmény után a büntetők döntöttek az egerszegi csapat javára. Az elődöntőn már érezni lehetett a tétet, de a lábak nem remegtek meg, és Horváth Balázs egyéni alakítása, majd Sinkó Máté a békéscsabaiak elleni utolsó másodpercekben kivédett büntetője a döntőt eredményezte, hiszen 1-0-ra nyert a Kölcsey. Keretbe foglalták a srácok a tornát, mert a fináléban összecsaptak a pápai Jókai-gimnázium legjobbjaival, és magabiztos 3:0-s győzelemmel megnyerték az országos döntőt.

Különösen örömteli, hogy a játékosok végig kulturáltan, gimnazistához és sportolóhoz méltóan viselkedtek, kivívták emberileg és sportszakmailag is a szervezők és az összes résztvevő csapat elismerését. A két felkészítő Kaj András és Bruszik Péter (utóbbi betegsége miatt nem tudott ott lenni a döntőn, Molnár Klaudia tanárnő kísérte a csapatot Kaposvárra) volt. Sinkó Máté lett a torna legjobb kapusa, Kaj András pedig a legjobb edző elismerésben részesült.

- Nagyon nagy szó és nagy siker ez az iskola életében, de mondhatom, hogy a gyerekek és az én pályafutásomban is - értékelt Kaj András. - Ráadásul fontos a továbbtanulás szempontjából is, hiszen plusz felvételi pontok járnak a diákolimpiai siker mellé. Engem pedig külön boldoggá tesz, hogy valamennyi srácnak két, három, vagy négy évig is voltam az edzője a ZTE-ben, így mondhatom, hogy a szokottnál is jobban kötődöm ehhez a csapathoz. Az ő remek hozzáállásuk és teljesítményük segítségével érhettem el edzői és testnevelői pályafutásom eddigi legnagyobb sikerét.

Nem mellesleg pedig ezzel a sikerrel öregbítették az iskola, Zalaegerszeg és Zala vármegye hírnevét is.

A csapat tagjai: Bodrogi Bence, Dobos Benedek, Horváth Balázs, Molnár Kristóf, Szabó Barnabás, Töttő Levente, Sinkó Máté, Zsiga Patrik, Wolf Gergő.