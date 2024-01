A Fehér csoportban a ZTE NKK vasárnap az SZPA-HSE vendége lesz a fővárosban.

– Fiatal csapatunk eddig kifejezetten jól szerepel, de szeretnénk még tovább fejlődni és gyűjtögetni a győzelmeket – mondta el Rózsás Gábor, az egerszegi együttes vezetőedzője. – December 10-én a listavezető Zsíros Akadémia Kőbánya ellen léptünk legutóbb parkettre és szép győzelemmel zártuk az évet. Természetesen ezután sem dőltünk hátra, karácsonyig folytattuk a munkát, majd az ünnepi időszakra kaptak a játékosok hosszabb pihenőt. Fizikálisan és mentálisan is szükségük volt erre, illetve nem kérdés, hogy meg is érdemelték. Az új év első napjaiban pedig újra beindítottuk a mókuskereket.

A felkészülést egy sajnálatos sérülés árnyékolta be, hiszen a téli szünet előtt Jagodics Lilla az egyik U18-as mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, azóta átesett a szükséges műtéti beavatkozáson. Hamarosan kezdheti a tényleges rehabilitációt, a 12-es keretet pedig addig is a 2008-as születésű Sonkoly Fanni személyében újabb fiatal játékossal töltötték fel.

Ami a folytatást illeti, Rózsás Gábor bizakodó.

– A bajnokságról egyértelműen beigazolódott az, amire előzetesen számítottunk: nagyon kiegyenlített a mezőny – állapította meg. – A mérkőzéseken a pillanatnyi forma dönthet a győztes kilétéről és komoly szerepe van a hazai pályáknak. Vasárnap a Szent Pál Akadémia HSE gárdája ellen folytatjuk a szezont Budapesten. Aktuális ellenfelünk tabellán elfoglalt helyezése véleményem szerint csalóka. Felnőtt játékosokkal teli, rutinos keretük van és egyre inkább javulnak. Maximális koncentrációra, fegyelmezett védekezésre és kontrollált támadójátékra lesz szükségünk ahhoz, hogy a fővárosban is legyen győzelmi esélyünk ellenük. A héten már természetesen ezért is dolgoztunk, mert szeretnénk egy újabb győzelmet begyűjteni és lépésről lépésre haladni tovább.

A feljutásért játszana a ZTE NKK A bajnokság későbbi menetében változás történt. A szövetség eredetileg csoportokon belüli rájátszást tervezett a végjátékra a női amatőr NB I.-ben, ám a vetélkedés csoportok közt zajlik majd. A Fehér csoport, ahol a ZTE NKK is szerepel, két részre oszlik majd: az 1-6. helyezett a Piros csoport 10 csapatával az 1-16. helyezésekért és a feljutás lehetőségéért versenyez tovább play off-rendszerben, míg a 7-9. helyezettet a Zöld csoport gárdáival „eresztik össze” a 17-30. helyezésekért. Nem vitás, hogy a ZTE NKK a felső ágon szeretné folytatni, de azt is tudják, hogy ehhez még nagyon sok munkára lesz szükségük.

Folytatódnak a küzdelmek az amatőr NB I. Zöld csoportjában is, ahol a Kanizsai Vadmacskák SE vasárnap Kecskeméten játszik. A dél-zalaiak számára a december eleje kimondottan jól sikerült, hiszen elkönyvelhettek két, a lelkeknek is nagyon fontos győzelmet. Ezt a tendenciát pedig jó lenne most folytatni.

– Már a két ünnep között elkezdtük a felkészülést: naponta kétszer, délelőtt, illetve délután is edzettünk a Kanizsa Arénában – mondta el Gábor Erzsébet, a Vadmacskák SE edzője. – Jól dolgoztak tanítványaink, mi több, a napokban egy főpróbának is beillő junior meccset tudtunk játszani és megnyerni Szombathelyen. Jóval kellemetlenebb hír, hogy első számú irányítónk, Németh Luca több hónapra kiesett, iskolai elfoglaltsága keretében ugyanis sajnálatos térdszalagsérülést szenvedett. Nagy hátrány ez számunkra, hiszen Kecskeméten például kadet korcsoportos irányítóval kell kiállnunk. Az ellenfelünk közvetlen riválisunknak számít, az ősszel legyőztük, s természtesen ezt szeretnénk most is, de így nagyon nehéz feladat elé nézünk.