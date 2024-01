Az eredménysorukat a szakvezetés is reálisan értékeli, egyben alapként, hogy tavasszal innen előrébb léphessenek.

– A csapattal a szezon megkezdése előtt az első hat közé kerülést terveztük, az őszi helyezéssel tehát elégedett vagyok – szögezte le Pergelné Kalamár Andrea, a csapat edzője, amikor arra kértük, összegezze együttese őszi teljesítményét. – Számomra az idény közbeni helyezés csak tájékoztató jellegű, a legfontosabb, hogy a bajnokság végén majd hol állunk, hiszen az a mérvadó. Most úgy látom, kicsit jobb tavaszi szerepléssel ott lehetünk akár a negyedik helyen is.

A statisztikát elemezve a ZTE FC az előtte álló csapatoktól kikapott. A mögöttük állókat – az FC Nagykanizsát leszámítva –megverte. A papírformát nézve jó helyen áll a csapat, de persze lehetett volna szebb is az ősz. Például a zalai riválist akár legyőzhették volna, a tabellát hosszú ideig vezető Pápa ellen is nyerési esélyeik voltak és a Vasas ellen is szerezhettek volna három pontot. A sportban viszont nem játszik a feltételes mód…

– A védőjátékunk az őszi idény végére állt össze, a támadójátékunkból – a két számjegyű győzelmet leszámítva – a hatékonyság hiányzott – tért rá a mérkőzéseiken mutatott játékra az edző. – Főleg az előttünk álló csapatok ellen hiányzott a gól, noha a helyzeteink megvoltak, csak a lehetőségeinknél vagy a kapusba, vagy a kapu mellé rúgtuk a labdát. Ezen igyekszünk javítani a téli felkészülés során. A téli szünetben jelen állás szerint nem változik a keret, senki nem jelentkezett, hogy távozni akarna. Bő kerettel dolgozok, a 22 játékosból 15-16 mindig a rendelkezésemre áll, így ha valaki sérülés, vagy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jönni, mindig megvan a létszám. Az U19-es csapatunkból folyamatosan építjük be a fiatalokat, és csak akkor igazolunk, ha a hozzánk készülő játékos valóban erősítést jelent. Ilyen labdarúgó jelenleg nincs a látókörünkben.

Tavasszal a ZTE FC célja a minél jobb helyezés elérése, de a jelenlegi helyezésüket mindenképpen szeretnék megtartani. A megérdemelt pihenőt követően, január közepén kezdik el a felkészülést a tavaszi idényre.