Mind a hölgyeknél, mind pedig a férfi csapatnál elkezdődött tehát a felkészülés a tavaszi folytatásra. Az alapszakaszból még három kör van hátra, majd ezeket követheti a rájátszás fázisa.

– A nagykanizsai felnőtt férfi-kézilabda csapat változatlan kerettel kezdte meg a téli felkészülését január 9-én, kedden – árulta el Musits Róbert, a kanizsai kézilabdázók ügyvezetője. – Mint ismert, az NB II. E csoportját jelenleg vezető csapatra még három találkozó vár az alapszakasz során. Csalló Ádám legénysége lényegében már az első idei hazai bajnoki találkozóján, tehát február 17-én teljesítheti az alapvető célkitűzését, vagyis biztosan és remek kiindulási alapról várhatja a folytatást.

A PEAC elleni esetleges dél-zalai győzelem a Kanizsa Arénában akár már az alapszakaszbeli elsőséget is jelentheti az együttes számára. Az elmúlt években az NB II-ben egymás után többször is bajnokságot nyertek a dél-zalaiak, akik a felsőházi rájátszást majd március végén kezdik el. Ennek mezőnyébe a jelenlegi állás szerint a kanizsaiak mellett a Százhalombatta, a Csepel, valamint az Érd már biztos résztvevőnek tekinthető.

– Amelyik csoport számunkra a legfontosabb a play off szempontjából, abban a fennmaradó egy helyért még az egykori kanizsai kedvenc, Krichenbaum „Kriki” Tibor edzette Tököl is versenyben van – folytatta az elöljáró. - Annak a bizonyos felsőházi rájátszásnak a bajnoka egyébként automatikusan feljut az NB I. B osztályába, vagyis a sportág második vonalába.

Addig persze még jó néhány találkozó hátra van, és ugyanígy a hölgyeknél is. A Tungsram SE ugyan jelen pillanatban sereghajtó az NB II. E csoportjában, de a Tóth László edzette együttesnek is lesz még arra több lehetősége, hogy a harmadik vonalbeli tagságát ebben a szezonban is megőrizze.