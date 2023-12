A ZVI vezetése és a társadalmi elnökség a minap már kibővített elnökségi ülésükön már értékelték a 2023-as évet. Mi egy kicsit részletesebben is szerettük volna, ha a kulisszák mögé tekinthetünk, így Szekeres Szabolccsal ültünk le beszélgetni. A kibővített elnökségi ülésen jelen lévő Balogh Gabriella, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja is megerősítette, hogy Zala a "problémamentes" régiók egyike, így a nyári váltás is hasonlóképpen zajlott. Józsi György ugyanis tizenöt évi vezetés után átadta a stafétát Szekeres Szabolcsnak, de az átadás-átvétel zökkenőmentesen zajlott.

Noha évértékelőként ültünk volna le beszélgetni, azonban Szekeres Szabolcs kezdésként inkább egy kicsit előretekintett, hiszen januárban két nagy feladat is vár a ZVI-re.

-Mondhatjuk, hogy az új évben egyből a közepébe vágunk - mondta Szekeres Szabolcs. - Két nagyobb rendezvényünk lesz, előbb Zala Kupa néven mi vagyunk a sorosok és rendezzük meg a hagyományos, nemzetközi játékvezetői teremlabdarúgó-tornát. A horvát Varasd és Csáktornya, a szlovéniai Muraszombat és Lendva és a romániai Marosvásárhely sípmesterei érkeznek hozzánk. Január utolsó hét végjén pedig Keszthelyen, a Csokonai ÁMK-ban először rendezzük meg a vármegyei igazgatóságok tornáját. Ez egy kétnapos rendezvény, amire 16 régió képviselői érkeznek. A futballtorna mellett egyfajta szakmai találkozó is ez, hiszen ritka, amikor olyan megyék képviselőivel is találkozhatnak a jelen lévők, akikkel máskor nem, vagy csak nagyon ritkán teheti ezt meg. Tapasztalatcserére is remek alkalom ez, nekünk pedig egy nagy feladat, hiszen kétszáz vendéget kell elszállásolnunk. S ha már a játékvezetés szóba került. Január 13-án kezdődik az a játékvezetői tanfolyam, amire már lehet jelentkezni. Azt szeretnénk, ha az ideivel megegyező létszámú tanfolyam indulhatna. Kell, szükséges ugyanis az utánpótlás folyamatos megléte. Jelenleg 97 fő a zalai játékvezetők száma, evvel nem állunk rosszul országosan, de mi úgy látjuk, hogy plusz tizenöt fő kellene még ahhoz, hogy még zökkenőmentesebb legyen a mindenkori küldés a bajnoki hétvégékre.

A tanfolyam oktatásvezetője Gyarmati Tibor, akinél már lehet jelentkezni ([email protected]) és a részletekről is ő tud bővebb tájékoztatást adni. Az éves beszámolón számos statisztikai adat is elhangzott (lásd keretes írásunkat), de kíváncsiak voltunk arra is, hogy a számokon túl, milyen tapasztalatai vannak az igazgatóságnak a megyei bajnokságról. A korábbi évekhez képest például a csapatok létszáma Zalában is csökkent.

- Azzal kezdem, hogy a megyei első osztályban most nem két kiemelkedő csapat van, mint tavaly, hanem három-négy, de akár öt csapat is jó eséllyel pályázik a dobogós helyezésekre, így a bajnoki címre - hallottuk Szekeres Szabolcstól. - Szoros a verseny, ami a színvonalnak is jót tesz. Tizennégy csapattal tudtunk a nyáron elindulni. A másodosztály mezőnye változott, színesebb lett a bajnokság is. A harmadik vonalban átalakultak a csoportok, ez részben a csapatok kérése is volt, hiszen megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha nem mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel találkoznának. Szerintünk ez is jót tett a bajnokságnak. Annak örülök, hogy visszaszorult a súlyos fegyelmi vétségek aránya. Elenyésző a játékvezetőkkel kapcsolatos atrocitások száma, mi is az MLSZ által alkalmazott zéró tolerancia elvét követjük ebben a kérdésben. Ha a játékvezetők hibáznak is, azt szakmai alapon kell megvizsgálni és ha kell, a játékvezetői bizottság dolga, hogy szankcionáljon.

A jövő, pontosabban a tavasz feladata lesz két körzetközpont kiválasztása. Ebben a kérdésben az MLSZ sportigazgatósága auditálja a csapatokat. Az andráshidai körzetközpont kiesésével ezt a feladatot ideiglenesen a ZTE FC vette át, de a kék-fehérek tehetségközponti feladatokat látnak el, így csak átmeneti lehet ez a megoldás. Szekeres Szabolcs úgy fogalmazott, hogy a meglévő Hévíz és Nagykanizsa mellé még két új körzetközpontot szeretnének a megyében, hiszen a zalai településszám is ezt indokolná. A kérdésben az MLSZ sportigazgatósága hivatott dönteni, a ZVI viszont a körzetközponti státuszra pályázó egyesületeket segíti a felkészülésben.

A csapatok létszáma, a bajnokságok és az utánpótlás helyzete is mind olyan témakör, amit a ZVI-nek folyamatosan figyelnie kell. És a női futball, a női bajnokság is ilyen. Erről is szó esett.

- Alapvetően mindig szeretnénk a csapatok létszámát növelni, ez egy folyamatos feladat - árulta el Szekeres Szabolcs. - Az utánpótlás bajnokságokat pedig szeretnénk a csapatok igényeivel összhangba hozni. Jelenleg van lehetőség rá, hogy a regionális bajnokságokban indítsanak utánpótlás együtteseket a megyei csapatok és élnek is ezzel. Ezért hiányzik például több U19-es gárda a megyéből, de az itt maradóknak is érdeke, hogy jó bajnokságban futballozzanak. Ez majd a jövő zenéje lesz, hogyan oldjuk ezt meg. A tavasz másik nagy feladata lesz, hogy megteremtsük a lehetőséget a női bajnokság nyártól való újra indításának. Annak ellenére, hogy Zalában viszonylag magas az MLSZ különböző programjaiban regisztrált női labdarúgók száma, olyan helyzet alakult ki a nyáron, hogy nem tudtuk kiírni a bajnokságot. Volt, aki csak csökkentett pályán szeretett volna játszani, két csapat nagy pályán, így a mezőny négy csapatra csökkent volna. Most az lesz a fontos, hogy közös nevezőre kerüljünk ebben a kérdésben a csapatokkal. Szeretnénk egy női utánpótlás bajnokságot is szervezni, ami idővel a felnőtt együttesek hátországát biztosíthatná.

Elhangzott az is, hogy január elején jelenik meg az új edzőtanfolyam kiírása, ami Zalát is érinti, így aki edzőségre szeretné adni a fejét, itt is elvégezheti a szükséges képzést.