Délnyugati csoport

FC Nagykanizsa–MTK II 3-2 (1-0)

Olajbányász-stadion, 250 néző. Jv.: Maml.

FCN: Haála – Szabó, Szanyi, Bence, Varga – Pintér (Godzsajev, 78.) – János (Sági, 73.), Szilágyi (Józsa, 83.), Szökrönyös, Lőrincz – Kondor. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: János (8.), Lőrincz (63.), Szilágyi (66.), illetve Zuigéber (52.), Vas (90.).

Gyors góllal szerzett vezetést a hazai gárda: egy felívelést csak János vett komolyan, aki a kifutó kapust megelőzve, a 16-osról emelt a hálóba. A félidő közepéig sorra alakultak ki a zalai helyzetek, majd kiegyenlített lett a játék, a zalai vezetés nem forgott igazán veszélyben. Fordulás után a fővárosiakon volt a gyors gól sora: a középpályán adták el a labdát a hazaiak, a lerohanás végén pedig Zuigéber higgadtan egyenlített. Nem csüggedt a hazai csapat, a következő percekben az MTK kapusa két óriási védéssel tartotta az eredményt, ám bő egy óra után a kilépő Lőrinczcel szemben már tehetetlen volt. A bekapott gól megfogta a fővárosiakat, a Kanizsa pedig lendületben maradt és megnyugtatóvá tette előnyét. Volt még idő bőven hátra, de a vendégekben nem volt több, a Kanizsa pedig így az első forduló fővárosi döntetlenjét – az utolsó percben született MTK-gól ellenére – biztos sikerrel toldotta meg.

Gombos Zsolt: „Az első félidő nagyon jól nézett ki, majd szünet után kissé bealudtunk, de abból is sikerült jól kijönni. Elégedett vagyok, mert keményen, agresszíven játszottunk és egy nagyon jó csapatot győztünk le, melyben öt NB I-es visszajátszó volt a pályán. Ráadásul a tabellán előttünk álló két csapat pontokat vesztett a fordulóban.”

Északnyugati csoport

Dorogi FC–ZTE FC II 3-0 (1-0)

Dorod. Jv.: Dombi.

ZTE II: Senkó (Sinkó, 39.) – Deme, Szalay, Dóczi, Király, Németh D. (Varga L., 85.), Mulasics (Dobos, 19.), Balabás (Györe, 85.), Csóka Do., Baloteli (Kapus, 85.), Tullner. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szerencsi (29.), Tóth L. (55.), Balla (88.).

Kiállítva: Dobos (ZTE, 47.).

Senkó rosszulléte és Mulasics sérülése után két korai cserére kényszerült a ZTE, majd Dobost kiállította a játékvezető – ezek után a vendégeknek már nem lehettek vérmes reményeik.

Koller Zoltán: „Az ellenfél összeszokottabb csapat, illetve a váratlan negatív történések is döntően befolyásolták az eredményt. Küzdöttünk, voltak is helyzeteink, de ennél most nem futotta többre.”