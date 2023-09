A 10. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő egyik különlegessége volt, hogy az egy héttel korábban zárult budapesti atlétikai világbajnokságon indult magyar válogatott tagjai közül is szinte mindenki indult. Dobókörbe lépett például a kalapácsvetésben vb-bronzot szerzett Halász Bence, de említhetjük az elődöntős női sprintereket, így Takács Boglárkát (100 m), vagy éppen Kozák Lucát (100 m gát).

Az indulók között pedig ott voltak a zalai atléták is. A Zalaszám-ZAC középtávfutója, Muszil Ágnes a 800 méteres síkfutásban állt rajthoz és nem is akármilyen versenyzéssel örvendeztette meg egyrészt önmagát, a klubját és edzőjét, Góczán Istvánt. Az egerszegi síkfutó ugyanis nem csak, hogy a vb-résztvevő Kéri Bianka mögött második lett, de 2:08,82 perces időeredménye egyben élete legjobbja is! Ami továbbra is azt bizonyítja, hogy Muszil Ágnes fejlődése töretlen.

A Keszthelyi VDSE atlétái is ott voltak Kecskeméten. Horváth Loretta a 400 m-es gátfutásban 1:07,72 perces idővel az 5. helyen végzett, Kusztor Virág pedig hármasugrásban 11.88 méterrel a 6. helyen zárt.