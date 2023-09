A Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzője, Varga Borka az egerszegi Öveges József iskola tanulója a 38 kilogrammosok között lépett szőnyegre és jó versenyzéssel, magabiztosan jutott döntőbe. Az aranycsatában viszont vereséget szenvedett szentesi ellenfelétől, így ezüstérmes lett, Gerencsér Zoltán edző készítette fel a versenyre.

Az egerszegi Varga Borka bronzérmes lett

Forrás: ZH

A tófeji birkózólányok hatfős csapattal vettek részt az eseményen, valamennyien a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanulói, akiket Szanati József testnevelő-edző készített fel. Erős csapattal érkeztek a Diák II. korcsoportban, mivel már tavasszal, a magyar bajnokságon is az ország legjobbja lett a tófeji együttes a pontversenyben. Ezúttal sem kellet szégyenkezni, mivel mind a hat versenyző éremmel térhetett haza, amiből egy diákolimpia bajnoki cím is jutott Zalába, Tófejre Batta Jázmin révén. Végig magabiztosan, három tusgyőzelemmel abszolválta a 46 kg-os kategória küzdelmeit, így a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A 32 kg-os Sali Petra az első mérkőzésén, ahogy mondani szokás, az „öltözőben maradt” és vereséget szenvedett soltvadkerti ellenfelétől. Ami, mint később kiderült, az aranyérembe került, hiszen a súlycsoportjában körbeverés alakult ki, így hiába verte meg később a magyar bajnokot és a súlycsoport győztesét is, meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Mihalicz Médea a 35 kilogrammban, motivált birkózással jutott a döntőbe, ahol már kevésbé volt koncentrált és kikapott BVSC-s ellenfelétől, de egész napos jó teljesítményét egy második hellyel jutalmazták. Somogyi Virginia a 62 kg-ban első évesként lépett szőnyegre és bátran küzdött a szőnyegen, ami bronzéremre volt elég. Káli Szandra is a fináléban birkózott a +62 kg-osoknál, de ott már nem tudott mit kezdeni a nála tíz kilogrammal nehezebb ellenfelével, így a dobogó második fokára állhatott fel.

A Diák I-es korosztályban a szintén tófeji Erdélyi Friderika a 66 kilogrammos súlycsoportban lépett szőnyegre, s két győzelemmel, remek csípődobásokkal és egy vereséggel szintén ezüstöt vitt haza Tófejre.