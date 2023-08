Az egerszegiek vasárnap 16.30-as kezdéssel erős ellenfelet fogadnak: az NB III. Nyugati-csoportjának tavalyi ezüstérmese és az osztály idei északnyugati mezőnyének 4 forduló után hibátlan éllovasa, a Tatabánya lesz a vendég.

– Úgy gondolom, számunkra egyfajta jutalom lesz ez az összecsapás – fogalmazott László Dávid, az ASC edzője. – Büszkék lehetünk rá, hogy egy kört mentünk az MK főtábláján, a Tatabánya elleni találkozót pedig a leghelyesebb örömjátékként felfogni. Azt kérem majd a játékosoktól, hogy igyekezzenek jól érezni magukat, remélem sikerül, aztán meglátjuk, hogy ebből az eredmény szempontjából mi sül ki. Ha kikapunk, akkor sincs tragédia, a pályán biztosan megmutatkozik majd az a nagyjából háromszoros edzésmennyiség, amit a vendégek az NB III.-ban elvégeznek.

László Dávid hozzátette még: nagyon boldog lenne, ha gólt tudnának szerezni a nagy múltú ellenféllel szemben, mely manapság a harmadik vonal meghatározó csapatának számít és tavasszal is csak nüanszokkal maradt le az NB II.-ről. „A végeredményt akkor az dönti el, hogy mennyit kapunk válaszként” – mondta.

Ugyanebben az időpontban a Baranya vármegyei Bólyon lép pályára az FC Nagykanizsa. A zalaiak edzője, Gombos Zsolt szerint nem rossz csapat az ellenfelük, ám ennél sokkal jobban aggasztja saját játékosainak állapota, egész pontosan a keretben tapasztalható sérüléshullám.

– Kondor és Szilágyi még nem bevethető, az utóbbival összefejelő Kalafat pedig bár edzésre jelentkezett a héten, de egy leérkezésnél csúnyán kifordult a térdkalácsa és mentő vitte el – sorolta a bajokat a tréner. – Ráadásul Varga Dominiknek jelenleg mindkét térde fáj, így ő is hiányozni fog vasárnap. Mindez elég kellemetlen a kupameccs előtt, de különösen az annak tudatában, hogy a jövő héten két bajnoki mérkőzésünk is lesz, ráadásul erős csapatok ellen. Most azonban még csak a közvetlenül előttünk álló feladatra koncentrálunk. Igyekeztünk információkat szerezni a Bólyi SE-ről, mely az elmúlt szezonban bronzérmes volt a baranyai első osztályban. Ám ezzel együtt természetesen túl akarunk jutni rajta.