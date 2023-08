A hónap elején a csapatból ketten is rajthoz álltak a Nagyatádon megrendezett eXtremeMan hosszútávú versenyen, ahol embert próbáló feladat várt a sportolókra: 3,8 kilométer úszás és 180 km kerékpározás után még a maratoni, 42,2 km-es távot is le kellett futniuk. Az egerszegi klub egyfelől új Ironman-avatást ünnepelt, Kintli Tímea ugyanis most először teljesítette a kihívást, ráadásul a 16:06:20 órás ideje a felnőtt 4 kategóriában bronzérmet jelentett számára. Közben a Zalatriatlon rekorder hosszútávozója, dr. Gyenesei Attila Nagyatádon bekerült a Tízen Túliak Társaságába: 14:59:36 óra alatt, tizenegyedik alkalommal érkezett célba a viadalon. A klubból Jakabfy Zoltán és Szunyogh Péter váltóban indult: előbbi úszott és kerékpározott, utóbbi pedig futott, a tandem 10:31:54-es időt produkált.

Aztán Bakonycsernye térségében idén harmadszor rendezték meg a Csernye Trail terepfutó viadalt. A bőséges csapadék miatt sokáig bizonytalan volt a rajt, ám a versenyzők végül nekivághattak a 22,6 km-es (800 méter szintemelkedést magába foglaló) távnak. A mezőnyben ott volt a zalatriatlonos Góra Máté is, aki teljesítette alapvető célját: 1:48:48 órára javította tavalyi, 1:57:16-os idejét. És ez a 40 induló között egyébként a 4. helyezést jelentette.