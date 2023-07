Nemrég beszélgettünk Szekeres Szabolccsal, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóság igazgatójával, s akkor még a nevezés fázisában, illetve a hiánypótlások időszakában járt az új szezonra való felkészülés. Azóta ezek már lezajlottak, és az a döntés született, hogy a megyei III. osztályú küzdelmek négycsoportosak legyenek. A végső határozatot egy egyeztetés előzte meg, amelyen a III. osztályba nevezett sportegyesületek elnökeit hívták meg.

- A találkozó célja a harmadosztályú csoportok kialakítása, optimalizálása volt - tájékoztatott bennünket Szekeres Szabolcs. - Összesen ötvenhét sportegyesület nevezett be a 2023/2024-es bajnoki szezonra a legalacsonyabb osztályba. Az elmúlt években öt - területi alapon elosztott - csoportban zajlottak a küzdelmek. Ez a forma egyrészt megfelelő volt az egyesületek számára, mert jelentősen mérsékelte az utazási költségeket, hiszen a csapatok nagy részének nem kellett nagyobb távolságokat megtenni egy-egy mérkőzésre való utazáskor. Másrészt a csapatok számának csökkenése okán kislétszámú csoportok alakultak ki, így visszaesett a mérkőzések száma. Továbbá több egyesület jelezte, hogy szívesen játszanának más régiók csapataival is, mert lassan kezd „unalmassá” válni nekik, hogy mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel találkoznak. Ezeket a folyamatokat érzékelte az igazgatóság is, és hosszas belső előkészítő munkafolyamat után két lehetőséget vázolt fel az egyesületek számára. Az egyik opció az volt, hogy marad ötcsoportos a harmad osztály, és a kis csapatszámú csoportokban három kört rendeznek meg. A másik opció az volt, hogy átalakítják a csoportbeosztásokat, maradva a területi elvnél, csak kicsit kibővítve azt. Így 14-15 csapatos lesz minden csoport, ezáltal minden egyes csoport mezőnye felfrissül és színesebb lesz, változatosabbá válik. A jelenlévő sportegyesületek egyetértettek az igazgatóság érveivel és egyöntetűen támogatták a csoportok újraszervezését, hiszen ők is fontosnak tartották, hogy több csapat és így több mérkőzés legyen.

Az előbb elmondottak alapján készítették el a csoportbeosztásokat.

Észak: Andráshida SC II., Bagod, Bocfölde, Botfa II., Egervár, Lakhegy, Nemesapáti, Németfalu, Olajmunkás Gellénháza, Police-Ola LSC, Pölöske, Salomvár, Zalaháshágy, Zalaszentgyörgy.

Dél: Bagola, Belezna, Borsfa, Felsőrajk, Galambok, Gelse, Hahót, Molnári, Murakeresztúr II., Napred FC, Pogányszentpéter, Sand, Szerdahely FC, Újudvar, Zalavár,

Nyugat: Bárszentmihályfa, Becsvölgye, Lovászi, Nova, Páka, Rédics, Söjtör, Szécsisziget, Szilvágy, Tófej, Tormafölde, Zalabaksa, Zalatárnok.

Kelet: Alibánfa, Alsópáhok, Karmacs, Kemendollár, Nagykapornak, Pórszombat, Óhid, Pacsa, Pókaszepetk, Sümegcsehi, Türje, Várvölgy, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszentlászló.

Ami a többi osztályt illeti. Az I. osztályban az előző szezonban 13 csapat szerepelt, a 2023-2024. évi sorozatban viszont 14 csapatosra bővül a mezőny. Egy év NB III.-as szereplés után visszatér a Teskánd csapata, valamint a másodosztály ezüstérmese a Murakeresztúr feljebb lép egy osztályt. További változás, hogy a Police-Ola a III. osztályba nevezett.

Az I. osztály mezőnye: Andráshida SC, Andráshida TE, Csesztreg, Gyenesdiás, Hévíz, Kiskanizsa, Lenti, Murakeresztúr, Semjénháza, Szepetnek, Teskánd, Zalakomár, Zalalövő, Zalaszentgrót.

A megyei II. osztályban 14 csapat indul a 2023/2024-es szezonban. Komoly változások történtek ebben a vonalban is, hiszen az előző szezonhoz képest a Murakeresztúr feljebb lépett, míg a Nova egy osztállyal lejjebb nevezett, a Letenye pedig idén nem indít felnőtt csapatot. Új együttesként viszont érkezik a harmadosztályból a Nagylengyel, a Miklósfa és a Zalaapáti csapata.

A II. osztály mezőnye: Bak, Becsehely, Botfa, Böde, Cserszegtomaj, Gutorfölde, Keszthely, Miklósfa, Nagylengyel, Páterdomb, Teskánd II., Zalaapáti, Zalaszentiván, Zalaszentmihály.