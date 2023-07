A ZVE vívói ezt megelőzően éppenséggel a tengerentúlon vendégeskedtek, mint Fekete Gábor vezetőedző elmondta, az Egyesült Államokban tölthettek el jó néhány napot. Mindez természetesen kapcsolódik az egerszegi vívótáborhoz, de erről meséljen inkább Fekete Gábor.

- Tavaly vendégeskedtek nálunk az Egyesült Államokból, s mivel négy évig jómagam is a tengerentúlon dolgoztam, ismertem a Renaissance Fencing Club elnökét – tudtuk meg a ZVE vezetőedzőjétől. – Már akkor megfogalmazódott, hogy jó lenne kiépíteni egy kapcsolatot. Az idén nyílt lehetőségünk kiutazni az államokba, egyesületünkből Szabó Bálint, Szabó Bence, Simon Borbála és Rubin Mattia tartott velem. Komoly munka zajlott odakint, napi 6-6,5 óra edzéssel, aminek megvolt a célja. Amerikában nemrég rendezték a korosztályos vívóbajnokságot, amely ott általában egy helyszínen zajlik több napon át. Az erre való felkészülésben segítettük partnereinket, és azt gondolom, mi is hozzátettünk eredményes szereplésükhöz.

Nem is kétséges, hiszen Rubin Mattia kadett Európa-bajnok és kadett világbajnoki bronzérmes tőrözőnk. Mostantól viszont a szálak Egerszegen futnak össze, hiszen szombaton kezdődött és pénteken zárul a ZVE nemzetközi tőr edzőtábora. Tavaly is megrendezték már ezt, ám most 160-170 vívó érkezett a zalai megyeszékhelyre. Ahhoz képest, hogy csak a tőr fegyvernem képviselői vannak jelen, ez nagyon magas szám. Ami pedig a résztvevőket illeti, amikor Fekete Gábor felsorolásba kezdett, hogy honnan érkeztek vívók, bizony mi is elcsodálkoztunk, mennyire távoli földrészek képviselői is eljutottak ide. Japán, Kína, az Egyesült Államok, Szingapúr, hogy csak a távolabbiakat említsük. Európából német, osztrák, spanyol, lengyel, cseh, holland, svéd, belga, szerb, horvát és lett versenyzők vendégeskednek Egerszegen, természetesen a magyar vívók mellett.

- Igazából ez a második év, hogy megszerveztük a tábort, én úgy fogalmazok, hogy volt egy nulladik évünk is, amikor idekerültem, de akkor még csak négy ország képviselői látogattak hozzánk – folytatta Fekete Gábor. – Az egész egy kapcsolatrendszerre épül, hiszen jómagam sokat dolgoztam külföldön, s mivel a tavalyi edzőtáborunk nagyon jól sikerült, ennek azért híre ment vívóberkekben. Tavaly például egy holland kislány volt a vendégünk, aki most hozott magával még tíz holland vívót, de persze nem nyári táborról, hanem kőkemény munkáról van szó. Napi hat óra vívás van ebben, nagyon jó edzők irányításával. A Mindszenty-iskolában két nagyterem van berendezve a vívók számára, és egy harmadik is, ahol speciális kondicionális edzések vannak. Péntekig zajlanak az edzések, de szerdán rendezünk majd egy háziversenyt is. A résztvevők zöme külföldi, de persze magyarok is vannak. S hogy milyen haszna van még egy ilyen edzőtábornak? Természetesen a fejlődés és a kapcsolatok kiépítése. Már hozadéka is van, hogy a ZVE vívói nemzetközi mezőnyökben megmutatják magukat. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az ősztől három ZVE-vívó lesz tagja a kadett válogatottnak, így Simon Borbála, Antal Katalin és Szabó Bálint, továbbá Rubin Mattia a junior válogatott kerettel készülhet tovább. Az ő felkészülésüket és fejlődésüket is nagyban segíti a nemzetközi tábor.