A német Bundesliga legutóbbi kiírásának 4. helyezettje a Bajnokok Ligája csoportkörében is indulhat, tehát nívós gárda lesz Boér Gábor együttesének ellenfele. A hagyományos Zete Fieszta, a kék-fehérek szezon előtti bemutatkozó eseménye azonban nem csak a fő mérkőzésre koncentrálódik.

Az arénánál szurkolói zónát alakítanak ki, ahol már 10 órától ingyenes programok várnak minden érdeklődőt. A Zete Shop kínálatát is megtalálhatják a drukkerek, akik nyereményjátékokban is részt vehetnek, illetve célba rúgás, fejelés-emelkedés és „társaik” (kickpoint, speedmaster, Ronaldo jump, cornhole, XXL csocsóasztal) kínálnak tartalmas kikapcsolódást.

Most először pedig kupaszínpad is lesz, ahol fotókat lehet készíteni a 2002-es bajnoki serleggel és az idén elhódított Magyar Kupával is. A meccs felvezetésében pedig jut feladat Schäfer Andrásnak, az Union Berlin magyar válogatott légiósának is: a jelenleg műtét utáni rehabilitációját végző középpályás 15 és 16 óra között várja a drukkereket.

A ZTE FC–1. FC Union Berlin találkozóra a jegyek elérhetők online és a stadion pénztárában is. A fiesztára érvényes belépővel pedig a szurkolók további két találkozóra léphetnek majd be. Az első jövő csütörtökön (július 20.) a szaúdi Al-Ettifaq elleni mérkőzés lesz, melynek érdekessége, hogy a vendéggárdát pár hete az angol és egyben liverpooli legenda, Steven Gerrard irányítja vezetőedzőként. A másik pedig augusztus 3-án a ZTE FC visszavágó összecsapása lesz az Európa-konferencialiga selejtezőjében, amikor az egerszegiek az NK Osijek együttesét fogadják. A szezonbérletet váltók szintén látogathatják mindhárom nemzetközi találkozót. A ZTE közlése szerint a jegypénztárban a napokban bekövetkezett technikai hiba miatt a szombati mérkőzés Zete-klubkártya nélkül is látogatható lesz.

Ami pedig az Union Berlint illeti, az Urs Fischer vezetőedző által irányított gárda szerda este játszotta le első felkészülési mérkőzését a Luckenwalde regionális ligában szereplő együttese ellen. A keret tagjai közül néhányan később kezdték a közös munkát, köztük az FTC-től igazolt tunéziai Aissa Laidouni és a horvát válogatott Josip Juranović is. Szombaton pedig Egerszegen következik az újabb felkészülési találkozó.