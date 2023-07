Egyfajta felmérő is volt ez a meccs Boér Gábor együttesének, hogy hol tartanak a felkészülésben és mi az, amin javítani kell.

Hatodik éve rendezi meg a ZTE FC a Zete Fiesztát és igyekezett mindig neves ellenfeleket Egerszegre csábítani. Járt itt már az NK Osijek, amellyel a sors úgy hozta, hogy idén az Európa Konferencia-ligában találkoznak majd a kék-fehérek, de vendégeskedett a ZTE Arénában az akkor Dzsudzsák Balázs nevével fémjelzett al Ittihad Kalba csapata is. Az a meccs leginkább a viharról marad emlékezetes, hiszen a jégesővel érkezett özönvíz gyakorlatilag elmosta a mérkőzést, csupán az első félidőt sikerült megrendezni.

A csúcs eddig minden tekintetben a tavalyi, AC Milan elleni meccs, amely telt házat hozott, parádés hangulatot és 3-2-es ZTE-győzelmet. Szombaton, ha nem is Milan-kaliberű csapat érkezett, de a Bundesliga negyedik helyezett és ezáltal Bajnokok Ligája-főtáblás 1. FC Union Berlin is nívós ellenfelet takart. A győzelem - mármint ZTE-siker - most sem maradt el, ugyanúgy 3-2 lett a vége, ami értékes győzelem. Noha nem voltak annyian mint egy éve, de neves játékosokat így is láthattak a nézők.

A ZTE drukkerei számára persze sokkal érdekesebb lehetett, hogy a Boér Gábor vezette kék-fehérek hol tartanak. Nos, az látszott és Urs Fischer, a Union vezetőedzője is jelezte, hogy más felkészültségi szinten volt a két csapat, arra utalva, hogy a ZTE már előrébb jár ebben. A találkozó után Boér Gábort, a ZTE FC vezetőedzőjét kérdeztük, elsősorban arról, hogy jellemző lesz-e az együttesre ez a fajta agresszivitás, hiszen mindhárom zalai gól abból született, hogy megtámadták az ellenfél játékosát.

- Ugyanezt a játékot szeretnénk a későbbiekben is látni, egy sokat futó csapatot - mondta a zalai szakvezető. - A fiúk keményen dolgoznak, azt szeretnénk, ha ez a fiatal csapat mindig ezt az arcát mutatná. Sokat láttam azokból a begyakorolt elemekből a pályán, melyeken dolgozunk, ez jó jel, és örülök Sajbán Máté góljainak, hiszen egy csatárnak önbizalmat adnak a találatok. Fontos siker ez, de a helyén kell kezelni, nem akarunk messzemenő következtetéseket levonni belőle.

Sajbán Máté amúgy valóban jól mozgott. A Paksról a nyáron szerződtetett támadó a 10. másodpercben már határozott volt, hiszen észrevette a védő tétovaságát, így elcsípte a hazaadásnak szánt labdáját, majd a második találatánál is támadta a kapust, akitől elpattant a labda, és ott volt azonnal a második Sajbán-találat is.

Megkérdeztük Boér Gábort a hiányzókról is. Zoran Lesjak, Csóka Dániel és Mim Gergely kisebb sérülés miatt nem volt a keretben. Rákérdezve Eduvie Ikobára, vele kapcsolatban a szakvezető elmondta, a nyár elején egy korrekciós műtéten esett át a támadó, de már edzésben van és rövid időre beszállhatott a Berlin ellen is a játékba.

A ZTE FC csapatára csütörtökön (18.00) újabb nemzetközi mérkőzés vár, amikor a Steven Gerrard vezette szaúdi al-Ittifaq lesz a vendég. A szaúdiak a szomszédos Horvátországban, a magyar határhoz közeli Sveti Martinban edzőtáboroznak. Szombaton a horvát Varazdin együttesével mérkőztek meg, a találkozót a varasdiak nyerték 2-1-re.

És közeleg már az NK Osijek elleni első találkozó is, amit július 27-én rendeznek meg Eszéken. A Konferencia-liga selejtező 2. fordulójában rendezendő találkozóra 700 vendégjegyet biztosítanak a horvátok. Érdeklődtünk a ZTE FC-nél, hogy a zalai drukkerek miként tudják megváltani belépőiket. Az egerszegi klubtól az a válasz érkezett, hogy ők is erre várnak, és folyamatosan egyeztetnek az NK Osijekkel, hogy mikor nyitják meg a jegyértékesítési felületüket. Amint megtörténik ez, a ZTE FC tájékoztatni fogja szurkolóit.