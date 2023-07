A Zete Fieszta névre keresztelt esemény a ZTE FC hagyományos szezonnyitó rendezvénye, amikor a szurkolók először láthatják hazai környezetben az új bajnokságra készülő csapatot, s benne a nyáron Egerszegre igazolt játékosokat is. Az idén az 1. FC Union Berlin együttesét sikerült a ZTE Arénába csábítani, mely a Bundesliga negyedik helyezettjeként a Bajnokok Ligája csoportkörben is indulhat.

Erős ellenféllel találkozik tehát a ZTE FC, mely a nyáron eddig három előkészületi mérkőzést vívott: Szlovéniában a cseh Bohemians ellen 1-0-s vereség, a román Dinamo Bucurestivel szemben pedig 1-0-s győzelem, majd idehaza a második ligás Gyirmót ellen egy 2-1-es siker következett.

– A felkészülés során eddig mindent sikerült elvégeznünk, amit terveztünk – nyilatkozta Boér Gábor, amikor a szombati fellépés kapcsán megkerestük. – Eddig az erőnléti felkészítésen volt a hangsúly, de persze taktikai elemekkel is fűszerezve a munkát. A szombati találkozó illik ebbe a sorba, de az ilyen felkészülési meccsek kiszámíthatatlanok. Nem tudni, hogy az ellenfél milyen fázisban van a felkészülésében és az is bizonytalan, hogy milyen csapatot küld a pályára. Persze biztosan erős együttes vár ránk, hiszen az Union Berlin a német Bundesliga egyik élcsapata. Éles meccs lesz, de az a tervünk, hogy minden játékost pályára küldjünk, elvégre ez is része a felkészülésünknek. Komoly hiányzónk nincs, vagyis olyan, akivel hosszú távon ne számolhatnánk. Sérülések természetesen akadnak, melyek a munka velejárói ilyenkor.

A konditerem

Fotó: Varga Andor / Forrás: AFP/Hemis

Edzőmeccs következik, de Boér Gábor szerint az eredmény most is számít.

– Minden találkozón fontos az eredmény, de tovább menve: minden nap és minden edzés is számít – szögezte le. – Az a cél, hogy a fejekben ez mindig benne legyen, hiszen a felnőttfutballban mindenkiben tudatosulnia kell annak, hogy a teljesítmény és az eredmény lényeges.

Ami a német együttest illeti: Urs Fischer együttese szerdán már játszott egy felkészülési találkozót, de azon még több hiányzója volt. Hogy Egerszegre kikkel érkeznek a berliniek, majd kiderül, de várhatóan több száz berlini drukker is elkíséri majd az együttest a ZTE Arénába.

A Zete Fieszta programjai már délelőtt 10 órától elkezdődnek, a stadion főbejárata előtt egy úgynevezett szurkolói zónát alakítottak ki, ahol 10 és 16 óra között várják a szurkolókat különböző programokkal. Az aréna kapui 14.30-kor nyitnak, a belépőket pedig a mérkőzésre 10 órától is megválthatják a pénztárakban.

A ZTE FC II 11 órától a szlovén Lendva ellen játszik felkészülési mérkőzést a stadion mögötti pályán, majd ezt követi a ZTE FC női együttesének és a Haladás-Viktória csapatának találkozója.

A klub ünnepi hétvégéjéhez kapcsolódva a meghívott vendégeknek bemutató körsétát rendeztek a ZTE Arénában, ahol Végh Gábor többségi tulajdonos Vigh László országgyűlési képviselő és Bali Zoltán alpolgármester jelenlétében mutatta be a létesítmény legfrissebb fejlesztéseit. Az épületben új konditerem létesült, megújult és kis ZTE-múzeummel egészült ki a szurkolóo shop, az első csapat pedig – a régi konditerem helyén – új öltözőt is kapott. Utóbbi eszközei közt van például egy nagyméretű okostelevízió, melyen akár már félidőben elemezni lehet a meccs helyzeteit; míg a konditerem nemcsak tökéletesen felszerelt, de egyszerre akár három csapat is elfér benne. A shopot pedig bárki a saját szemével láthatja akár már szombat délután.