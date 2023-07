Lajtai Roland ismert edző a térségben és Zalában is. Korábban három évig volt a Hévíz felnőtt csapatának másodedzője, utána pedig az FC Keszthely együttesét irányította. Tavaly nyáron aztán újra munkába állt, méghozzá a Keszthelyi Haladás megyei másodosztályú U19-es együttesénél. A bajnoki siker mindenképpen jól jött a Balaton-partiaknak, de, hogy hova helyezné az aranyérmet, ezt kérdeztük Lajtai Rolandtól.

- Mindenképpen én magasra helyezném – kezdte ezzel a szakvezető. – Méghozzá azért, hiszen az U19-es másodosztályú bajnokságban a szabályok szerint öt túlkoros játékos szerepeltethető, és az ellenfeleinknél inkább az volt a jellemző, hogy kihasználták ezt a lehetőséget. Én viszont úgy vállaltam az edzőséget egy éve, hogy rendelkezésünkre áll a 18 évesekből álló mag, akiket az U16-os együttesből kiegészíthetjük. Az sem titok, néha-néha mi is szerepeltettünk túlkoros játékost, ha erre szükség volt. A szezon egyébként számunkra úgy kezdődött, hogy Letenyén 5-2-re kikaptunk, ami után le kellett ülnünk, mert úgy vettem észre, hogy a fiúk mintha kissé megijedtek volna. Megbeszéltük mit kellene, hogyan kellene csinálnunk. Bár az elején furcsa volt nekik, hogy sokat futunk és erősítünk, de aztán egyre többen lettek az edzéseken. Az ősszel aztán volt még egy veresége a csapatnak, a tavaszt viszont "lendületből" hozta a Keszthelyi Haladás U19-es csapata, merthogy, minden meccsét megnyerte.

- Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen ez a tavaszi sorozat egy remek széria volt – mondta Lajtai Roland. – Ez egy nagyon fiatal átlagéletkorú együttes volt, ráadásul így is 13 pont előnnyel nyertük meg a bajnokságot. Ahogy haladtunk előre, már azt szerettem volna, hogy elérjük a százgólos határt, ami aztán a végére össze is jött. A keszthelyieknél a nyár változásokat hoz, hiszen többen egyetemre, főiskolára mennek tanulni, és a csapat szerkezete, összetétele is változik. Annak viszont örülnek, hogy az alsóbb korosztályokban is vannak játékosok, és ahogy Lajtai Roland megfogalmazta, jó edzők foglalkoznak a keszthelyi klubnál a gyerekekkel.

- Miután a másodosztályban játszunk, csak úgy tudnánk feljebb lépni, ha a felnőtt csapatunk is osztályt váltana – szögezte le az edző. – Viszont az új bajnokságban is az lesz a célunk, hogy az első öt között végezzünk. Kijelenteni azt, hogy megint nyerünk, az azért felelőtlenség lenne, de abban biztos vagyok, hogy újra az élmezőnyben leszünk. A csapaton belül jó közösség alakult ki, sokszor volt, hogy a srácok a klubhelyiségben közösen néztek meccseket a tévében, vagy éppen együtt buliztak. Jól el vannak egymással, és szerintem a fiúk minden szempontból helyt álltak a legutóbbi bajnokságban.