Tavaly igazán emlékezetes fiesztát rendezett a ZTE FC, hiszen az olasz bajnok AC Milan volt a vendég a ZTE Arénában, ráadásul nem kis meglepetésre az egerszegiek 3-2-re legyőzték az olaszokat. Telt ház és fantasztikus hangulat övezte a gálameccset és az idén is szeretett volna a ZTE FC neves vendéget idecsábítani. Ami sikerült, hiszen július 15-én a Bundesliga negyedik helyezettje, a Bajnokok Ligájában induló 1. FC Union Berlin lesz a kék-fehérek vendége 16.30-tól.

A mérkőzésre és az egész napos programra június 29-től, azaz csütörtök 12 órától kezdődik meg az online jegyértékesítés a ticket.ztefc.hu oldalon. Az egerszegi klub közlése szerint a jegyvásárláshoz regisztrálni kell az oldalon, majd klubkártyát igényelni, ezt követően pedig megvásárolható a belépő a mérkőzésre. A találkozó csak érvényes klubkártyával látogatható (a regisztráció folyamatáról szintén a klub honlapján adnak tájékoztatást). Nemcsak online, hanem személyesen is megválthatók a jegyek szintén csütörtöktől a ZTE Aréna jegypénztárában, hétköznap 12 és 19 óra között, szombaton pedig 9 és 14 óra között. A klubkártya igénylése helyszíni vásárlás esetén is szükséges. Egyébként a 2023-2024-es szezonra is már megvásárolhatók a bérletek, szintén online és a jegypénztárban és ehhez is klubkártya igénylés szükséges.

Az 1. FC Union Berlin honlapján is megjelent a hír, hogy elővételben már kaphatók a belépők a ZTE FC elleni találkozóra. Összesen 2000 belépőt válthatnak meg az egerszegi találkozóra a berlini szurkolók. Az Urs Fischer vezetőedző irányította együttes hétfő óta edz ismét a nyári szünetet követően. Az első felkészülési mérkőzést július 12-én játsszák, majd 15-én következik a ZTE FC elleni találkozó. A Union Berlin magyar légiósa és válogatott játékosa, Schäfer András ugyan rehabilitációját tölti sérülése után, de egy minapi tevéinterjúban elmondta: idehaza és Berlinben felváltva gyógyul, de a ZTE elleni mérkőzésen biztosan ott lesz.

Ami pedig a ZTE FC együttesét illeti. Az egerszegiek a hét elejétől Szlovéniában tartózkodnak, hiszen egyhetes edzőtáborba vonult Boér Gábor csapata. Az első felkészülési mérkőzést csütörtökön (17.30) játssza az együttes Ptujban, amikor a szintén az Európa Konferencia-ligában szereplő cseh Bohemians Praha 1905 lesz az ellenfél. Mint ismert, a ZTE FC a horvát NK Osijekkel csaphat össze az EKL-selejtező 2. fordulójában, a Bohemians a norvég Bodo/Glimt-tel találkozik.