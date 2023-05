Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 104- 89 (31-14, 28-24, 23-26, 22-25)

Körmend, 1600 néző. Jv.: Férfi kosárlabda NB I A-csoport, bronzcsata, 4. mérkőzés.

Körmend: Chambers 20/6, Ferencz Cs. 5/3, Mitchell 33/24, Adams 6/3, Omenaka 13. Csere: Cakarun 12, Kiss M. 8/6, Durázi, Takács, Edwards 7/3. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

ZTE KK: Trice 8/3, O'Reilly 14/3, Polster, Ostojic 21, Smith 11. Csere: Rakicevic 14/6, Keller I. 9/3, Szalay, Németh 4, Zsíros 8/6. Vezetőedző: Sebasjtjan Krasovec.

Hat napja, múlt szombaton, a második találkozón a Körmend igazi villámrajtot vett és ezt már nem tudta "kiheverni" a ZTE KK csapata, ugyanis simán kikapott. Ezúttal ezt szerette volna elkerülni a 2-1-es előnnyel érkező egerszegi csapat, amely akár már pénteken este ünnepelni készült, hiszen egy újabb sikerrel már révbe is érhetett volna. A házigazda Körmend a csata meghosszabbításáért szállt harcba.

Nem fulladt ki egyik tábor sem az első három mérkőzés után, ezt könnyen megállapíthattuk... A megszokott hangulatban kezdődött a találkozó, a jó körmendi kezdés pedig nem maradt el (17-4). Sebastjan Krasovecnek pedig igaza volt: egyrészt időt kért, másrészt azt reklamálta, hogy már rég mutatta az időkérést, amit nem kapott meg. Csapata egy hármassal bánta... Ideges volt a hangulat, nem is csoda: pont azt akarták elkerülni a zalaiak, hogy így kezdődjön a meccs. Bizony, alaposan bentragadt megint a ZTE KK, a vasiak pedig jól dobtak, így maradt a futás az eredmény után. Mitchell Smith-t kellett lecserélni, láthatóan "utaztak" egymásra Cakarunnal, amiben akár súlyosabb büntetés is benne lehetett. Kellett, hogy lehiggadjanak a felek. Ami nem változott, hogy a Körmend vezetett, méghozzá biztosan (36-18). Az egerszegiek képtelenek voltak megálltani a körmendieket, Wendel Mitchell már az ötödik triplájánál járt, zalai oldalon teljes blokk. Mintha csak a múlt szombati meccs eredeti kópiáját néztük volna újra...

Ekkora hátrányból visszajönni (59-38) egy félidő alatt, ez elég valószínűtlennek tűnt. Főleg az addig mutatott forma alapján. Mindenesetre a ZTE KK megpróbálta, Keller és Zsíros triplái a helyükre kerültek és húsz pont alá kerültek az egerszegiek (70-53). Halvány reménysugár látszott, de a körmendi Mitchell meg ahhoz ragaszkodott, hogy ne hagyja abba a pontgyártást: bedobta a hetedik tripláját is. Ezt a negyedet megnyerte a ZTE KK, de így is mínusz 18 ponttal állt (82-64), és ez a meccs már a Körmendé volt. A negyedik etapban ugyanis annyit már nem tudott hibázni, hogy kiengedje a kezéből győzelmet, ráadásul Siyani Chambers vetta át csapatában azt a szerepkört, hogy akkor találjon be, amikor számukra kell. Viszont Rakicevic triplájánál (89-76) valós veszélyt érzett már Kocsis Tamás, a vasiak szakvezetője, ugyanis időt kért. Egy biztos: a ZTE KK megint adott egy félidő előnyt a Körmendnek, ami a vesztét is jelentette. Ha megkérdeznék a zalaiak játékosait egyenként, hogy mégis miért, biztosan nem tudnának válaszolni rá. Nyert a Körmend és 2-2-re alakította a pároscsata állását.

A párharc tehát folytatódik, méghozzá vasárnap 18 órától Zalaegerszegen, de akkor már minden eldől. Valaki nyakába kerül a bronzérem...