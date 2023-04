ZTE KK

Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője: -Nagyon jó első félidő után a másodikban sok tiszta dobást engedélyeztünk nekik. Mindkét csapat nagyon jól támadott, ezt mutatja a sok pont. Az ötven százalékos hármas dobásokra nem lehet előre felkészülni. Sokat kell pihennünk a következő meccsig, hiszen sokat kivett a csapatból ez a győzelem. A Sopron megmutatta kvalitását, fel kell készülnünk a szombati meccsre. Gratulálok a fiúknak ehhez a sikerhez.

Liam O’Reilly, a ZTE KK játékosa: - Nagyon büszke vagyok a fiúkra és a szakmai stáb is remekül felkészítette erre a találkozóra az együttest. A második félidőben sok hibával játszottunk, de a siker kulcsa az volt hogy egy pillanatra sem adtuk fel és ez hozta meg a sikert is. Szurkolóinknak nagy hálával tartozunk, ma is fantasztikusan voltak.

Sopron KC

Kosztasz Flevarakisz, a Sopron vezetőedzője: - Nagyon hangulatos mérkőzést volt, mindkét tábor kitett magáért. meg kell a csapatot dicsérni, hiszen tíz napon belül ez már az ötödik meccsünk volt. Gratulálok a ZTE-nek, de többet nem mondok, hiszen voltak, akik nem tisztelték csapatunkat...

Jordan Barnett, a vendégek játékosa: - Az első félidőben lassan játszottunk, a másodikra viszont egészen más mentalitással jöttünk ki. Nagyon sok kinti dobásunk bejött, de ugyanígy a hazaiaknak is . A hosszabbítás döntött, amikor szintén megvolt az esélyünk a győzelemre, de ez most nem jött össze.