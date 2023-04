Zalakerámia ZTE KK-Sopron KC 117-112 (24-16, 27-20, 21-31, 25-30, 20-15) - hosszabítás után

Zalaegerszeg, 1400 néző. Jv.: dr. Mészáros, Győrfy, Makrai. Bajnoki rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 15/9, O’Reilly 34/18, Polster 6/6, Ostojic 16/3, Smith 22/3. Csere: Rakicevic 9/3, Keller I. 11/3, Csuti, Zsíros 2, Németh. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Sopron: Joseph 27/15, Jones 15/6, Barnett 24/9, Valerio-Bodon 4, Durham 10. Csere: Molnár 10, White 11/6, Sitku, Takács 11/9, Supola. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

A ZTE KK egy hetet készülhetett a rájátszás nyitányára, hiszen múlt szerdán játszotta le utolsó mérkőzését, akkor is a kupában, de nem jutott be a Magyar Kupa négyes fináléjába. Nem úgy a Sopron, amely a hétvégén ezüstérmet szerzett és két mérkőzéssel több volt így a vendégkosarasok lábában...

Az, hogy mindez mennyit számít majd, nos, erre a szerdai találkozó adhatott választ. Mindenesetre 6-0-val kezdeni nem volt rossz nyitány, de aztán „összeállt” a Sopron is. Sőt, 7-0-val válaszolt (6-7) jelezve: mindent komolyan gondol. Merthogy, a soproniak ugyanúgy ott akarnak lenni az elődöntőben. Jókor jöttek a haza triplák (Polster, O’Reilly), hiszen ezekkel később tartani tudta előnyét a ZTE KK (22-15). A második negyed elején aztán tíz ponttal lépett el a hazai csapat (28-18), nagyjából ez a különbség tartósan meg is maradt. Valóban, frissebbnek tűnt a ZTE KK, amikor pedig Trice egymás után kétszer is betalálta vonalon túlról, a hazai előny tovább nőtt (44-28). Az első félidőben egyértelműen uralta a játékot a pályaelőnyt élvező ZTE KK.

A ZTE KK volt, hogy „belehibázott” a támadásaiba, de a Sopron is, így érdemben nem változott a különbség (61-44), amikor Jordan Barnett két hármasával épp az előbbieket támasztotta alá... Betalált Valerio-Bodon is és tovatűnt a „kényelmes” előny is (63-54). Semmi nem volt lefutva, főleg úgy, hogy bőven volt még idő a mérkőzésből. Sőt, 70-65 is állt már az eredményjelzőn, s jöhetett a záró tíz perc. Barnett és White hármasa után 75-75 lett az állás, ami egyáltalán nem volt már vicc. Láthatóan el is bizonytalanodtak a hazaiak, teljesen új meccs kezdődött, ez nem is volt már kérdés. Feszült lett a hangulat úgy a pályán, mint a lelátón, és ment bele a két csapat a hajrába. Minimális hazai vezetés mellett (92-90), de a Sopron „gyilkos” triplái nem hagytak alább. 95-95-nél, fél percen belül Smith bedobta mindkét büntetőjét, de nem volt vége, újra egyenlített (97-97) a Sopron és következett a ráadás.

Ez a meccs nem úgy indult, hogy így végződjön, de mindegy, ez már az idegek harca volt. Smith és O’Reilly alakításai döntőnek bizonyultak, így az egerszegiek megnyerték a találkozót. Folytatás szombaton Sopronban a negyeddöntő második találkozóján.