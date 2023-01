Izgalmas és eredményes versenyhétvégén vannak túl a Zalaegerszegi Vívó Egyesület tőrvívói is.

A háromnapos Fülöp Mihály országos körverseny harmadik állomása Hódmezővásárhelyen zajlott gyermek, újonc és serdülő korosztályban. A ZVE szakvezetése nagy örömére valamennyi napon sikerült dobogós és érmes helyezéseket szereznie versenyzőiknek. A nyitónapon a gyermek korosztályúak léptek pástra, és az egerszegi vívók úgy a fiú, mint a női mezőnyben is bronzérmekkel gazdagodtak. A fiúk között a dobogó harmadik fokára állhatott két ZVE-versenyző is, Bóbics Ádám és Gróf Domonkos, a leány tőrözőknél pedig Bagosi Borka szerzett bronzérmet. Másnap, az egy évvel idősebb újoncok mezőnyében több, fiatalabb korosztályú egerszegi vívót is neveztek. Az előző nap bronzérmes Bagosi Borka az újoncok között is bejutott a legjobb nyolc közé és 8. helyezésével pontszerző lett. A viadal harmadik napján a serdülő korcsoportban ismét rendkívül eredményesek voltak a ZVE vívói. Világhy Szilárd az értékes 8. helyen érmesként végzett, míg a leányoknál Simon Borbála újabb nagyszerű napon jutott túl. A tehetséges egerszegi tőröző ugyanis megnyerte a versenyt, így már az év első napjaiban megszerezte idei első aranyérmét. Antal Katalin szintén eredményesen vívott, ő a 8. helyen fejezte be a napot. A vívók edzői: Fekete Gábor vezetőedző, Pataki Zoltán és Simon Kristóf.

Rubin Mattia és Fekete Gábor edző

Forrás: ZVE

A mostani versenyhétvégén viszont nemcsak idehaza, hanem külföldön is volt érdekeltsége a ZVE-nek... A junior korosztály számára az olaszországi Udinében rendezték meg a soron következő világkupaversenyt. A 196 fős tőr mezőnyben ott volt Rubin Mattia, aki az idén már a ZVE versenyzője lesz (edzői Kárpáthy Krisztián és Fekete Gábor). A még kadett korú tehetség tagja a magyar válogatottnak is, egyéni versenyen 28. helyen végzett, de a 3. legjobb magyar vívóként. A válogatott csapat tagjaként pedig a nemzetközi mezőnyben az ezüstérmet szerezték meg a 28 induló ország legjobbjai között.