Ezúttal két útvonalat kínálnak a természetjárás és a szabadidős sportok kedvelőinek, a mintegy 9,6 kilométeres rövid táv Szalafőről, a faluháztól, a rövidebb túra útvonalát is magába foglaló 24 kilométeres hosszútáv pedig Őriszentpéterről, a városközponti körforgalom melletti emlékműtől indul, s ugyanoda térnek vissza a résztvevők. Mindkét túrát szombaton tartják, a hosszútáv 8.30 órakor indul, a rövidtáv várhatóan 11.15 órakor, amikor a hosszútáv résztvevői megérkeznek erre a helyszínre. A túrák ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, a jelentkezési határidő szerdán jár le. A szervezők az útvonalakat, illetve a túratávokat is úgy alakították ki, hogy azokon a kevésbé gyakorlott természetjárók is részt vehetnek, ám számukra a rövidebb távot ajánlják.