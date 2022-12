A csapatot vasárnap délután tízezrek várták Zágráb főterén. A tréner lakhelyén, Varasdon is terveznek nagyszabású fogadást. A körítés jogos. A kis ország harmadszor jutott be világbajnokságon a legjobb négy közé, négy éve Moszkvában a második helyen végeztek.

Mindenki boldog, még az sem zavarja őket, hogy az utolsó meccsükön jogos tizenegyestől fosztották meg őket. A VAR – mint oly sokszor – csődöt mondott. Ezt majd nyilván az elkövetkezendő napokban elemzik, szedik ízekre a szakértők. Persze az örömmámorban is előfordulnak józan hangok. Az ottani sportriporterek doyenjét faggatja a televíziós műsorvezető. Megkérdi tőle: miben látja a siker titkát? A válaszban semmi újdonság sincs. A harmadik hely – mint minden eddigi eredményük – oka az akarásban keresendő. Abban, hogy a focistákat a hazaszeretet viszi előre. A csapatkapitány – aki számos trófeát bezsebelt spanyol csapatával is – úgy tartja, hogy számára nincs nagyobb dicsőség, mint nemzeti színekben fellépni. Igen, nemzeti. Ez a legjobb jelző erre az együttesre. Nincsenek honosított, különböző trükkökkel horvát állampolgároknak minősített labdarúgók. A csapat majd felét a hazai bajnokságban szereplők alkotják. A többiek is, akik a kontinens elit együtteseiben szerepelnek, mind magukénak érzik hazájukat. Nem okoz gondot számukra, ha a nemzet himnuszát kell énekelniük. Apropó ének: a bronzmeccs végén a dohai stadionban felhangzott a „Moja domovina” (Az én hazám) című, népszerű hazafias dal, amely 1991-ben, a honvédő háború idején született, s minden ünnepélyes alkalommal előkerül. Bájos és szívet melengető, ahogy a dallamra a sportolók gyermekei apjuk ölében szorongatják az érmet, avagy a kis Modricok fel-alá szaladgálnak a zöld gyepen.

A szomszédunknál az örömittasság mellett a gyengéikről sem feledkeznek meg. Arról, hogy nincs nemzeti stadionjuk. Az egyetlen, a kor kívánalmainak megfelelő az eszéki, az is magyar támogatással valósult meg. Remélik, a pénz, amely a kelleténél nagyobb szerephez jutott Katarban, hozzásegíti őket ahhoz, hogy az ottani juttatásokból a helyi infrastruktúra fejlesztésére is jusson. Aréna építését tervezik a két nagyvárosban: Zágrábban és Split­ben.