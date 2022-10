Zalakerámia ZTE KK - Naturtex-SZTE Szedeák 89-84 (21-18, 15-20, 26-22, 27-24)

Zalaegerszeg, 1100 néző. Jv.: Kapitány, Frányó, Major.

ZTE KK: Trice 11/3, O'Reilly 22/6, Polster 2, Ostojic 18/6, Smith 10. Csere: Németh 5/3, Rakicevic 8/6, Csuti 4, Zsíros 2, Keller I. 7/3. Szalay Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

SZTE: Washington 22/6, Polányi 8/6, Starovlah 4, Bognár 2, Robertson 18. Csere: Person 13/9, Mayer, Filipovic, Balogh 5, Kerpel-Fronius B. 10/9, Kovács Á. 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Robertson (40.).

Kiállítva: Smith (33.).

Az NB I A-csoport 1. fordulójának záró találkozójára tehát Zalaegerszegen került sor, így mindkét csapat számára a szerda esti fellépés jelentette a bemutatkozást is a bajnokságban. Természetesen a jó rajt reménye lebegett úgy a hazai csapat, mint a vendégek előtt is. A szezon első egerszegi kosara Danilo Ostojic nevéhez fűződött, s onnantól kezdte folyamatosan a ZTE KK-nál volt az előny. Sok pont viszont nem esett, a szegediek nehezen találtak be, hiszen működött a zalaiak védekezése (16-8). Egy viszonylag szokatlan dolgot is láthattunk, hiszen Sebastjan Krasovec négyes cserére határozta el magát. Amilyen kevésbé dobott jól a mérkőzés elején a Szeged, olyan pontos lett a játéka, így szorossá vált az állás (19-18). Inkább a hazaiak kezdtek el bizonytalankodni, de persze vezettek (26-22). Elvileg az nem jött rosszul az egerszegieknek, hogy a Tisza-partiaknál az egyik alapember, Bognár Kristóf még pont nélkül állt, ellenben ott volt Washington, aki meg nem nagyon hibázott. A vendégek átvették a vezetést (29-32), s valami nem működött jól a ZTE-nél, hiszen időt kellett kérnie a hazai szakvezetésnek, ami után faragtak a hátrányból, de kétpontos szegedi vezetéssel zárult az első húsz perc.

Múlt hét szombaton elkezdődött 14 csapatos férfi kosárlabda NB 1-es szezonja, azonban a Zalakerámia ZTE KK meccsét elhalasztották, így ők szerdán kezdhették el a 2022/23-as sorozatot.

A szünet után pillanatok alatt visszavette a vezetést a ZTE KK (38-41), de nem sokáig. Ahogy várni lehetett, két nagyjából azonos erősségű csapat találkozott, amikor egy hazai pont után O'Reilly és Robertson akaszkodott össze, s bizony a szegedi játékos nem éppen sportszerű mozzanatokat választott. A játékvezető videóztak, de nem állították ki a centert. Viszont innentől még inkább ideges lett a meccs hangulata folyamatosan szoros állás mellett (60-58), és már ez előrevetítette az utolsó negyed forgatókönyvét. Az viszont nem jött jól a zalaiaknak, hogy Smith egy technikai után végleg kiszállt, hiszen előtte már volt egy sportszerűtlen hibája is. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, így érkezett el az utolsó öt perc (73-71) megjósolhatatlan végkifejlettel. Így érkezett el az utolsó perc is (84-82), ami végül döntött: egy szegedi bedobást elkaptak a zalaiak, faultoltak, O'Reilly pedig nem hibázott. kezdésként ZTE-győzelem, de pokoli izgalmak végén.

A mezőnyről elmondható, hogy a légiósok nagyrészt ismét kicserélődtek, de a magyar kosarasok tekintetében is jelentős volt a mozgás a csapatok között. Ami a szakmai vonalat illeti, úgy tűnik, ahol csak lehetett, a klubok igyekeztek megtartani ennek vezetőjét. A hazai élvonalat jelentő tizennégy együttesből kilencnél maradt a korábbi vezetőedző.

A szombaton rendezendő Egis Körmend - Zalakerámia ZTE KK mérkőzés vendégszektorába elővételben lehet megvásárolni a belépőket. Csütörtökön és pénteken 11.00 órától 17.00 óráig a Zalakerámia Sportcsarnok jegypénztárában kaphatók a jegyek.