A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényen három külön versenyszámot láthat a közönség. A CAN C kategória hajtói mellett pályára lépnek a CAN D, azaz kezdő ló vagy kezdő hajtó kategória versenyzői is, majd a délután folyamán vadászhajtással zárul a program. A versenyszámok között fajta-, valamint íjászbemutató is színesíti a programot. Miután a verseny a megyei sorozat utolsó rendezvénye, a bajnoki díjkiosztót is Szentgyörgyváron tartja a szövetség. A megyei bajnokság állása a hat fordulót követően rendkívül kiélezett, a mezőnyt a Zalalövő és Környéke Lovas Sport Egyesület versenyzője, Szalár Róbert vezeti 46 ponttal, őt csapattársa, Lebics István követi 45 ponttal. A megyei bajnoki cím sorsa tehát a szombati versenyen dől el. A harmadik helyen a Lópici Gáspár Lovas Sport Egyesület fogathajtója, Pozvék István áll 25 ponttal.