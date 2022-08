Nagy György a lövészet régi szerelmese, a történelmi számok mellett egy kicsivel később köteleződött el, de ennek is már vagy két-három évtizede. Ez is jól mutatja, nem hirtelen fellángolásról van szó, mélyen, örökre elkötelezte magát a sportággal.



Néhány hónapja büszkén említette, hogy helyet kapott a németországi Pforzheimben sorra kerülő vb-re utazó magyar csapatban. Ahonnan épp a napokban tért haza a veterán sportlövő, aki nem jött üres kézzel. Egy csapatbronz lapult a bőröndjében, amire érthetően nagyon büszke. Ám, nézzük, hogy mi történt a magyar csapattal a hivatalosan a muzeális fegyverek világbajnokságának nevezett viadalon.



Ahol 22 ország közel 400 versenyzője fogott fegyvert, és a világbajnokság egyik érdekessége volt, hogy a Muzeális (Elöltöltős) Fegyveres Nemzetközi Szövetség megalakulásának 50. évfordulóját is keretei között ünnepelték. Nagy György a hétfős magyar csapat tagjaként a Lamarmora elöltöltő hadipuska álló versenyszámában (50 méter) a csapatversenyben harmadik helyezést, vagyis bronzérmet szerzett. A legeredményesebb versenyző Németh Balázs (a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövész Szövetség korábbi elnöke) lett, aki négy érmet szerzett, s közte egy aranyat is.



Nagy Györgytől már idehaza azt kérdeztük: pályafutása során hova helyezné ezt a bronzot, tudván, hogy nem ez volt az első nemzetközi érme.



– Ez az első világbajnoki érmem, ezért a legértékesebbnek tartom, annak ellenére, hogy korábban Európa-bajnokságon a csapattal szereztem már aranyat is – válaszolta Nagy György. – Ez az igazi számom, valamint a százméteres versenyszámok, melyekben most is indultam egyéniben. Abban is szépen indult a viadal, lőttem a tízeseket, de az utolsó lövésekre elfáradtam. Ám nincs mit tenni, mégiscsak hetvenéves vagyok… És az az igazság, hogy magam is hibáztam a felkészülésben.



S hogy mi volt az a bizonyos hiba?



– Eleve kevés idő jutott a felkészülésre, többet is lehetett volna rászánni – folytatta az egerszegi lövész. – A másik és a legfontosabb, hogy két puskám van, és úgy gondoltam, közülük most az újabbal lövök, nehogy a másik teljesen elhasználódjon. Viszont a választott fegyver hosszabb, ami az én alacsonyabb termetem esetében nem ideális… De persze, nem lehetek elégedetlen, ez az érem kiemelt helyre kerül a gyűjteményemben.



A sportember még elmondta: a nemzetközi viadalok ebben a szakágban erre az évre befejeződtek, ám idehaza még vár rá a 100 méteres számok országos bajnoksága, amin szintén szeretne jól teljesíteni. A világbajnoksággal kapcsolatban pedig Nagy György még megemlítette: rendkívül jó volt a hangulat a viadalon, a történelmi lövészek közössége minden tagjára figyel, és mindenkinek a teljesítményét őszintén elismeri.