Ezt követte a Bocföldén kialakított crossteszt és itt azért már az elemeknek is jutott szerep. Erős, helyenként viharos szél fújt, ami az indulóknak is okozott gondot, majd egy idő után a hatalmas por is. A második, de inkább a nap harmadik etapjára már minden motoros hatalmas porfelhőt húzott maga után, ami látványnak nem volt amúgy rossz, de aki "kapta" - neki nem volt kellemes. A zalaegerszegi, extrém-teszt (különböző akadályok, kövek, farönkök jelentik ezeket) zárta az etapot mindhárom kör esetében.